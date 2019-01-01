Galatasaray ile Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde turu geçerse kadroya oyuncu ekleyebilecek mi?

Fenerbahçe ile Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçerse kadrosuna futbolcu ekleyebilecek mi?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe, son 32 turu rövanş maçlarına çıkıyorlar.

Zenit'i İstanbul'da 1-0 mağlup ederek Rusya'ya avantajlı giden Fenerbahçe, ilk maçtaki skorun avantajını kullanıp son 16 turuna yükselmek istiyor. Evinde Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray ise zorlu rakibine karşı Portekiz'de tur şansı arayacak.

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Öte yandan Türk futbolseverler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın tur atlaması durumunda UEFA listesine yeni oyuncu ekleyip ekleyemeyeceğini merak ediyor. Peki Galatasaray ile Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde turu geçerse kadroya oyuncu ekleyebilecek mi?

Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA listesine yeni oyuncu ekleyebilecek mi?

UEFA kuralları gereği kulüpler, sezon başında belirledikleri futbolcu listesine yalnızca ara transfer döneminde ekleme yapabiliyorlar. Ara dönemde UEFA organizasyonları için maksimum 3 oyuncuyu listeye ekleyebilen kulüpler, ilerleyen turlar için bildirilen kadroda herhangi bir değişiklik yapamıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe ile Galatasaray, turu geçmeleri dahilinde UEFA kadrosuna herhangi bir oyuncu ekleyemeyecekler ve bu sezon turnuva boyunca mevcut kadroyla yollarına devam edecekler.