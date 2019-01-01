Galatasaray ile Emlak Konut'un yolları ayrılıyor

Galatasaray ile Haziran 2016'da hem Riva hem de Florya arazileri için protokol imzalayan Emlak Konut GYO, anlaşmayı feshetmeye hazırlanıyor.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Beykoz'a bağlı Riva'da bulunan taşınmazlar ile Bakırköy Florya Mahallesindeki taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Spor Kulübü Derneği ile imzalanan protokollerin feshi için sürecin başlatıldığını açıkladı.

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü Demeği arasmda 29.06.2016 tarihinde protokol imzalanmıştı.

Yapılan anlaşmaya göre, arsalar için yapılacak ihalede ortaya çıkacak şirket payı gelirinin yüzde 80'i Galatasaray'ın, yüzde 20'si de Emlak Konut GYO'nun olacaktı. Bu durumda gelirin yüzde 80'ine denk gelen 761.6 milyon lira kulübün olacaktı.

6 yılda tamamlanması bekleniyordu

Riva'daki toplam 1 milyon 84 bin metrekarelik araziye bin 550 villa yapılması planlanırken, projenin 6 yıl içerisinde de tamamlanması hedefleniyordu.