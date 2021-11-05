Galatasaray ile Burcu Esmersoy anlaştı

Burcu Esmersoy'un markası Biondina, Galatasaray'ın ürün tedarik zinciri GSStore ile iş birliğine gitti.

Esmersoy'un mankenlik yaparak tanıttığı GS x Biondina koleksiyonu, GSStore'da yerini aldı.

Galatasaray ne söyledi?

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ve Burcu Esmersoy ile Merve Göknar’ın yarattığı ünlü aktif giyim markası Biondina, özel bir iş birliğine imza attı.

Galatasaray’ın tarihinden, kültüründen, renklerinden alınan ilhamın, Biondina’nın dinamik, sportif, modern ve trend çizgileri ile buluştuğu Galatasaray x Biondina Koleksiyonu’nda, hem kadınlar, hem de erkekler için tasarlanan toplam 27 parça yer alıyor. Koleksiyon, performans gerektiren tüm spor aktiviteleri için esnek, nefes alan özel kumaş teknolojileri ve dikim tekniklerine sahip.

Galatasaray x Biondina Koleksiyonu, spor salonlarından günlük hayata uzanan kullanım konforu sağlıyor."

GS x Biondina ürünleri ne kadar?

Galatasaray'ın Biondina giyim markası ile çıkardığı yeni koleksiyonunda 27 parça ürün var.

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Ürünler, GSStore'un resmi internet sitesinde ve Aslantepe, Beyoğlu, Florya, Bağdat Caddesi, Ankara Kentpark AVM GSStore mağazalarında satışa sunuldu.

Koleksiyondaki parçalar, 59 TL'den 449 TL'ye kadar bir fiyat aralığına sahip.

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