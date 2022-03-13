Galatasaray ile Beşiktaş arasında 14 Mart Pazartesi günü oynanacak derbi öncesi iki takım arasındaki gerginlik devam ediyor.

Camp Nou deplasmanından dönüşte kötü hava şartları nedeniyle İstanbul'a değil İzmir'e inmek zorunda kalan Galatasaray'ın erteleme talebine olumsuz cevap veren Beşiktaş, maçın daha önce planlanan gün ve saatte oynanmasını istiyor.

Bu konu hakkında iki takımın yönetimlerinden yapılan açıklamalar ise şampiyonluk yarışından uzakta olan iki takımın mücadelesini farklı bir atmosfere taşıyor.

Galatasaray cephesinden ne söylendi?

Derbinin ertelenmesi yönündeki taleplerini dile getiren Galatasaray Başkanı Burak Elmas kimseden torpil beklemediklerini ve erteleme talebini Türk futbolunun çıkarları için istediklerini söylemişti:

"Sizlerin de bildiği gibi, Türkiye Futbol Federasyonu, ikinci ve üçüncü lig müsabakalarının tamamını erteledi. Yine aynı şekilde Türkiye Basketbol Federasyonu da basketbol karşılaşmalarında erteleme yoluna gitti. Kamu ve özel sektörde mesai kısıtlamalarına gidilirken, okullarda 'şimdilik' pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.

"Bu noktada ertelemeyle ilgili başvurumuzda söz sahibi olan herkese şunu hatırlatma görevini kendimde hissediyorum. Bundan 8 ay önce, Sayın Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı, değişmemesi gereken ve Finansal Eşit Rekabeti sağlamaya yönelik ana kuralı 'Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyoruz.

"Biraz torpile ve kayrılmaya ihtiyacımız var, limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var.' sözleriyle talep etti ve ülke puanı hedefi ile bu kuralların bozulmasında hiçbir mahsur görmedi.

"Namağlup bir şekilde Avrupa'da mücadele etmeye devam eden Galatasaray'ın torpile de kayrılmaya da ihtiyacı yok! Bu noktada bizi yanlış anlamışlar… Bizim, ülke puanını yükselterek Türkiye'ye +1 kontenjan sağlama savaşımızı anlamamaları normal…

"Çünkü kendileri, "Ülke puanı, ülke puanı" diye başladıkları sezonda, bırakın puan almayı, Avrupa'da gol bile atamadılar. Avrupa'da kazanmayı unuttukları gibi Galatasaray'ı da tanımıyorlar."

Beşiktaş'ın açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yaptığı bu açıklama Beşiktaş'ın verdiği cevap ise gecikmedi. Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında PSV Eindhoven’dan iki maçta 7 gol yiyerek elenmeyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilselerdi UEFA sıralamasında 70 puanla bulundukları 44. sıradan, 77 puanla 37. sırada bulunan Beşiktaş’a yaklaşabilir, ülke puanına hatırı sayılır bir katkı sağlayabilirlerdi.

"Son 1 haftada, son 1 ayda, son 1 yılda değil, son 10 yılda ülke puanına açık ara en çok katkıyı sağlayan kulüp olduğumuz UEFA raporlarında açıkça belirtilmiştir. Bu raporları gözden geçirmelerini tavsiye ederiz.

"Ülke puanını bahane ederek kurallara, yönetmeliklere aykırı taleplerine kılıf aramak için İzmir’e gitmeleri, üstelik uçaklar Barcelona’dan da, İzmir’den de İstanbul’a ulaşıyorken bunu yapmış olmaları kafalarında saklı niyetlerini gerçekleştirmek için uyguladıkları planın bir parçası mıdır?

"Günler öncesinden yetkililer tarafından açıklanmış hava durumu raporları ortadayken ulaşım ve saha zemini ile ilgili tedbir almamış olmalarının sebebi nedir?

"Ülke puanına katkı sağlamak için birliktelikten bahsedenler, 117 yıllık değerlerinden dem vuranlar, bu fikirleri 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi’nden elenen takımımızın Lyon maçının ertesi günü 'Tarih Bir Kere Yazıldı' başlıklı paylaşımı kulüp resmi twitter hesaplarından yayınladıklarında düşünebilselerdi keşke! Tüm bu samimiyetten uzak söylemleri de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

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