Galatasaray ile Başakşehir arasında kaç puan fark var? Galatasaray nasıl şampiyon olur?
Spor Toto Süper Lig'de zirve hesapları karıştı. Başakşehir'in Çaykur Rizespor karşısında aldığı beraberlikten sonra Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılıyor.
Galatasaray nasıl şampiyon olur?
Kayserispor'u 3-0 gibi rahat bir skorla geçen Galatasaray, 29. haftada Başakşehir'in berabere kalmasıyla puan farkını 3'e indirmiş oldu. Önceki haftalarda lacivert-turunculu takımın puan kaybetmesini bekleyen Galatasaray artık ipleri kendi eline aldı.
Sarı kırmızılılar kalan 5 haftada tüm maçlarını kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray'ın kalan maçları
Şampiyonluk yolunda birbirinden zorlu 5 maça çıkacak olan sarı kırmızılılar, Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda averaj olarak lacivert-turunculu ekibin üstüne çıkacak. İşte Aslan'ın kalan maçları:
Konyaspor (D)
Beşiktaş
Galatasaray (D)
Başakşehir
Sivasspor (D)