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Galatasaray ile Başakşehir arasında kaç puan fark var? Galatasaray nasıl şampiyon olur?

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AA
Galatasaray ile Başakşehir kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girdi. Peki sarı-kırmızılılar nasıl şampiyon olur?

Spor Toto Süper Lig'de zirve hesapları karıştı. Başakşehir'in Çaykur Rizespor karşısında aldığı beraberlikten sonra Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılıyor.

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Kayserispor'u 3-0 gibi rahat bir skorla geçen Galatasaray, 29. haftada Başakşehir'in berabere kalmasıyla puan farkını 3'e indirmiş oldu. Önceki haftalarda lacivert-turunculu takımın puan kaybetmesini bekleyen Galatasaray artık ipleri kendi eline aldı.

Sarı kırmızılılar kalan 5 haftada tüm maçlarını kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'ın kalan maçları

Şampiyonluk yolunda birbirinden zorlu 5 maça çıkacak olan sarı kırmızılılar, Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda averaj olarak lacivert-turunculu ekibin üstüne çıkacak. İşte Aslan'ın kalan maçları:

Konyaspor (D)

Beşiktaş          

Galatasaray (D)

Başakşehir

Sivasspor (D)

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