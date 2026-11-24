Galatasaray ile Aston Villa Şampiyonlar Ligi maçı öncesi

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Aston Villa, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında salı günü RAMS Global Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşmak için İstanbul'a gidiyor. Maç EST ile 13.45'te, GMT ile 17.45'te başlayacak.

Galatasaray, zorlanan Villa için ciddi bir sınav

Türkiye şampiyonu maça formda çıkıyor. Okan Buruk'un ekibi cumartesi günü Samsunspor'u 2-1 yendi. Bu organizasyonda VfB Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet dâhil, tüm kulvarlardaki son beş maçını kazandı ve ligde de üst üste altı galibiyet elde etti. Ancak Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında hâlâ 18. sırada. Buna karşın 6. sıradaki rakibi Villa'nın yalnızca üç puan gerisinde. Sakat olan Victor Osimhen ve Rafa Leao'nun yokluğunda dikkat edilmesi gereken isim Aleksey Batrakov olacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dördü gol attı; bunların üçü RAMS Park'ta geldi.

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Villa zor bir dönemden geçiyor

Villa ise maça daha düşük bir form grafiğiyle çıkıyor. Unai Emery'nin ekibi cumartesi günü Sunderland ile 0-0 berabere kaldı ve Premier Lig'de 10. sırada bulunuyor. Bu ayın başlarında Barcelona deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgi de Avrupa'da arayı kapatmasını gerektirdi. Emery'nin ekibi genel olarak son beş maçında galibiyet alamadı. Ayrıca tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünde gol bulamayan Villa'nın hücumda daha etkili olması gerekecek.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

Ev sahibi ekipte Rafael Leao, Victor Osimhen ve Roland Sallai sakat.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı dört maçın tamamında ilk golü attı.

Aston Villa'nın son 10 Şampiyonlar Ligi maçında karşılaşma başına ortalama 4,1 gol atıldı.

İngiliz takımları, Galatasaray'a yaptıkları son 10 ziyaretin dokuzunda kazanamadı (6 mağlubiyet, 3 beraberlik).

Muhtemel 11'ler

Galatasaray (4231): Cakir; Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Akgun, Batrakov, Yilmaz; Gul.

Villa (4231): Suzuki; Bogarde, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson.

Takımların son durumu ve kadrolar