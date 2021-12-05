Galatasaray ile anılan Luka Jovic, Real Madrid'de Benzema'nın yerine oyuna girip galibiyeti getirdi

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'nın yerine oyuna giren Sırp golcü Luka Jovic, Real Sociedad karşısında 1 gol, 1 asist ile maçı tamamladı.

La Liga'nın 16. haftasında Real Sociedad, Başkent ekibini konuk ederken mücadele 2-0 Real Madrid üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu sezon üst seviyelerde bir form yakalayan İspanyol devinin yıldızı Karim Benzema karşılaşmanın 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Luka Jovic ne yaptı?

Karim Benzema'nın yerini devralan Luka Jovic bu sezon Real Madrid'de yalnızca 106 dakika süre bulabildi.

Sırp golcü, Real Sociedad karşısında 47. dakikada Vinicius Junior'ın golünün asistini kaydetti. Jovic, 10 dakika sonra ise Real Madrid'in ikinci golünü attı ve karşılaşmadan 1 gol, 1 asist ile ayrıldı.

Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Sırp golcünün adı Galatasaray ile anılıyor. Luka Jovic kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı ve taraftarları heyecanlandırdı.

Karim Benzema'ya ne oldu?

Real Sociedad karşısında sol kanattan koşu yapan Karim Benzema kısa süre sonra sakatlandı ve sahadan topallayarak ayrıldı.

Carlo Ancelotti ilk izlenimine göre Karim Benzema'nın sakatlığının endişe verici olmadığını söyledi: "Benzema olayı ciddi görünmüyor ancak Salı günü bizimle olacağını düşünmüyorum."

Real Madrid'i ne bekliyor?

Real Madrid önümüzdeki hafta La Liga'da Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Salı günü ise Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşısında mücadele verecek.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri yıl sonundan önce Cadiz ve Athletic Club ile de karşılaşacaklar.