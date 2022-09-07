Sarı kırmızılılar, son yılların en büyük işlerinden birine imza atmış gibi görünüyor.

Mertens, Seferovic ve Oliveira gibi önemli isimlere imza attıran Galatasaray, transferin son gününde sansasyonel bir yıldızı daha kadrosuna kattı.

Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin kiralanması konusunda Fransız devi PSG ile anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın detayları henüz resmi olarak açıklanmasa da PSG'nin Icardi'nin maaşının bir kısmını ödeyeceği basında çıkan haberler arasında yer alıyor. Öte yandan Galatasaray'ın Icardi'yi satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Editör yorumu

Mauro Icardi'nin futbolculuğundan ziyade neleri hangi kurguda verebileceğini konuşmak gerekiyor. Icardi, hiç şüphesiz ceza sahasında argo tabirle uçan kuşu içeri sokan birisi. Bu noktada Galatasaray'ın topu oraya getirmesi ilk şart.

Opta'nın verilerine göre; Mauro Icardi, Ligue 1 kariyerinde attığı 23 golün hepsini ceza sahası içinden buldu. Bu da çok basit bir şekilde Icardi'nin tam bir ceza sahası golcüsü anlamına geliyor.

Öte yandan bu demek değil ki Icardi, bağlantı oyununda yok. Elbette golcülüğüne kıyasla biraz daha bağlantı oyununda zayıf ve bunu hangi motivasyonla yapacak bilmiyoruz.

Benim kafama yatmayan ise Okan Buruk'un Icardi, Mertens, Seferovic, Gomis, Yunus ve Kerem ile nasıl bir ön alan kurgulayacak? İlk etapta Mertens ve Icardi banko isimler olmaya yakın. Orta saha kurgusu ise Oliveira Torreira olacaktır.

Bu oyuncu profillerini düşündüğümüzde Galatasaray'ın mutlak suretle oyunu öne yıkması gerekiyor. Mertens, ilk maçlarında defansa yardımıyla dikkat çekmişti. Anccak ondan daha iyi faydalanmak istiyorsanız kaleye yakın olmalısınız.

Bu forvet karakterli oyuncuları önde kullanmak istiyorsanız orta saha ve savunmanın sizi ileri itmesi gerekecek. Bu noktada Torreira'nın yükü oldukça büyük olacak.

Uruguaylı merkez oyuncusu, hem savunmadan topla çıkmalı hem de dönen topları toplayarak ön alandaki oyuncuları geri getirmemeli.