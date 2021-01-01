Transfer

Galatasaray, Henry Onyekuru ile görüşmelere başlandığını duyurdu

AA
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henry onyekuru galatasaray 09022020
Vedat Yangın
Daha önce iki dönem Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Onyekuru, bir kez daha sarı-kırmızılılara kiralık olarak katılmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun kiralık olarak transferi için Ligue 1 takımlarından Monaco ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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