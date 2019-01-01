Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti

Sarı kırmızılılar, Türkiye Kupası hazırlıkları kapsamında 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la karşılaştı.

, Ziraat Kupası yarı finalinde karşılaşacağı rakibi maçı öncesi TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la hazırlık maçında karşılaştı.

Sarı kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleşen maçı 3-2 kazandı.

Galatasaray'ın golleri Muğdat Çelik, Ryan Donk ve Selçuk İnan'dan gelirken, konuk ekibin gollerini ise Serkan Göksu ve Recep Aydın kaydetti.

Karşılaşmada Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş tedbir amaçlı olarak maçta yer almazken Yuto Nagatomo, kendisi için hazırlanan kuvvet antrenmanlarına devam etti.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Salı günü saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.