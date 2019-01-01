Galatasaray - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatayspor'u ağırlıyor...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu ilk maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u ağırlıyor.

6 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak olan mücade, a2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi henüz açıklanmış değil.

Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı olan yeni transferlerden Mbaye Diagne bu maçta forma giyemeyecek. Emre Akbaba'nın ise uzun süreli sakatlığı devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri

Trabzonspor - Ümraniyespor

Yeni Malatyaspor - Göztepe

Galatasaray - Hatayspor

Akhisarspor - Kasımpaşa

Çeyrek final rövanş maçları ne zaman oynanacak?

TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek final rövanş maçları 26-27-28 Şubat tarihlerinde oynanacak.