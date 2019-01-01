Younes Belhanda'dan transfer iddialarına yanıt!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı, hakkındaki transfer iddialarını yalanlarken, skora az katkı yaptığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda, transfer söylentilerine yanıt verirken, kendisinin öncelikli görevinin gol atmak olmadığını söyledi.

NTV'ye konuşan 28 yaşındaki oyuncu herhangi bir transfer teklifi almadığını belirtirken, "Şu an Galatasaray'ın oyuncusuyum. Transferim söz konusu değil. Herhangi bir kulüple de görüşmem olmadı." dedi.

Takımın başarısı için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını söyleyen Belhanda, "Hep takım için en iyiyi yapmaya çalıştım. Daha iyi olmaya, takıma daha fazla katkı sunmaya çalıştım. Antrenörümüz Fatih Terim de bana güveniyor. Ben dürüst bir futbolcuyum. Hile bilmem. Hatta Sivasspor maçına daha tedavim tamamlanmadan döndüm. 10 gün önce döndüm çünkü takıma yardım etmek istedim." diye konuştu.

"10 numara değilim, bunu kafalarına sokmaları gerek"

Belhanda, skora az katkı yaptığı yönündeki eleştirilere de yanıt verirken, şöyle konuştu: "Basın mensupları görevlerini iyi yapmalı. Her defasında maç başında beni 10 numara mevkisine koymamalılar. Badou ve ben aynı pozisyonda oynuyoruz, 8 numarayız. Artık bunu kafalarına sokmaları gerek. Golcü değilim, benden gol atmam beklenmiyor, bana gol atmam için para verilmiyor. Oyunu kurmam ve yaratıcılık sergilemem isteniyor."