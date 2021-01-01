Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ilk onbirleri belli oldu

Süper Lig'de 18. haftasında günün kapanış maçında Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın 11'leri...

'ın ilk 11'i: Okan, Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Oğulcan, Emre Akbaba, Arda Turan, Diagne.

'nin ilk 11'i: Übeyd, Johansson, Arda, Soner, Sefa, Zargo, Candeias, Piris, Ayite, Polomat, Murat.

Galatasaray'ın yedeklerinde kimler var? Kimler ceza sınırında?

Teknik Direktör Fatih Terim, Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Valentine Ozornwafor, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol 'u bu maçta yedek soyundurdu.

Daha fazla takım

İlk transfer döneminin sonunda lisans çıkartılmayan Ozanwafor'a da bu maç için lisans çıkartıldı. Takımlar 1 Şubat'a kadar yani 2. Tescil Dönemi sona erene kadar istedikleri oyuncuyu kadrolarına ekleyip çıkartabilecek.

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Maç öncesi konuda BeINSports'a açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Ozornwafor, kural gereği ne zaman hangi maça çıkarsanız istediğiniz 14 kuralını işletince istediğinizi yazabilirsiniz. Ozornwafor'un yazılmasında hiçbir sakınca yok. Biz de onu kadroya aldık. 1 Şubat itibariyle başka bir tasarrufta bulunabiliriz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde Christian Luyindama ve Younes Belhanda kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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