Galatasaray, Gençlerbirliği engelini geçti, Beşiktaş derbisi öncesi umutlarını taze tuttu

Şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak devam eden Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi oynadığı Gençlerbirliği maçını 2-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçında golleri kim attı?

Galatasaray maçın ilk yarısını Halil Dervişoğlu'nun tek golüyle 1-0 önde kapadı.

Skoru belirleyen gol ise son haftaların golcü ismi Emre Akbaba'dan geldi.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçının kırılma anı

Gençlerbirliği maç boyunca pozisyon bulamadı ve galibiyete yaklaşamasa da beraberliğe yetebilecek dirençli bir futbol ortaya koydu. Fakat, soyunma odasına gitmeden hemen önce Halil'in attığı gol, kırmızı-siyahlı takımın puan umutlarını bitirdi.

Bu sezon kalesini en fazla maçta gole kapatan takım Galatasaray 🥇



17 maç, 0 gol 👏🏻 pic.twitter.com/cFvG6HFsGe — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) May 2, 2021

Gençlerbirliği - Galatasaray maçının oyuncusu

Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı ama golün yanı sıra maç boyunca çok başarılı bir performans sergiledi ve adeta Euro 2020 öncesi Şenol Güneş'e mesaj yolladı.

EURO 2020'de Burak Yılmaz'ın alternatifi olabilir mi? 🤔 pic.twitter.com/DHkEpwM4EO — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) May 2, 2021

Gençlerbirliği - Galatasaray maçının istatistiği: 21

Halil Dervişoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla gol atan en genç (21 yaş 145 gün) oyuncu oldu.

İki takım kaç puanda?

Galatasaray bu galibiyetle 75 puana yükseldi ve Beşiktaş'ın altı puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Gençlerbirliği ise 35 puanda kaldı.

İki takımın sıradaki maçları

Galatasaray hafta sonunda Beşiktaş ile kritik bir derbiye çıkacak. Gençlerbirliği de İstanbul'da Karagümrük'e rakip olacak.