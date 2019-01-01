Galatasaray, geçen sezon 30.5 milyon lira kâr ettiğini açıkladı

Galatasaray, 1 Haziran 2018 - 31 Mayıs 2019 döneminde 30,5 milyon lira kâr elde edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Sportif A.Ş.'nin 2018-19 sezonu yıl sonu mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yayımlanan finansal tablolarda, 30,5 milyon lira net kâr açıklanmış olup gider hesaplarımız içerisinde, dipnotlarda da belirtildiği gibi, UEFA Finansal Fair Play yapılandırma anlaşması gereği tahakkuk eden 6 milyon euro (yaklaşık 41 milyon lira) ceza tutarı bulunmaktadır. Bu ceza tutarı olmasaydı kârımız 71,5 milyon lira civarında gerçekleşecekti."