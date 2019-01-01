Galatasaray, geçen sezon 30.5 milyon lira kâr ettiğini açıkladı
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gs.org
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş.'nin 2018-19 sezonu yıl sonu mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır" denildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yayımlanan finansal tablolarda, 30,5 milyon lira net kâr açıklanmış olup gider hesaplarımız içerisinde, dipnotlarda da belirtildiği gibi, UEFA Finansal Fair Play yapılandırma anlaşması gereği tahakkuk eden 6 milyon euro (yaklaşık 41 milyon lira) ceza tutarı bulunmaktadır. Bu ceza tutarı olmasaydı kârımız 71,5 milyon lira civarında gerçekleşecekti."