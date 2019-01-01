Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını İspanya'da sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına İspanya'da başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda takımı ile karşılaşan ve 6-0 mağlup olan , 'ye dönmedi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Real Madrid müsabakasında görev alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması için yarın sabah Türk Hava Yolları'na ait özel uçuşla Madrid'den Gaziantep'e geçecek. Sarı-kırmızılı kafile, cumartesi günü oynanacak maç öncesi burada kampa girecek.