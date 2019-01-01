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Galatasaray Garry Rodrigues'i 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Al Ittihad'a sattı

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Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan ancak bu sezon aynı katkıyı veremeyen Garry Rodrigues, Al Ittihad'e transfer oluyor.

Galatasaray'da Garry Rodrigues'in geleceği belli oluyor.

Haber Global'den Evren Göz'ün haberine göre Galatasaray, Garry Rodrigues'i Al Ittihad'e 10 milyon 250 bin dolar karşılığında sattı.

Sarı kırmızılılar, Rodrigues'in eski takımı PAOK'a %20 pay ödeyecek.

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Diğer yandan Al Ittihad'in Garry Rodrigues'i 10 milyon dolar üzerinde bir bonservis bedeli ile satması halinde Galatasaray, %20 pay alacak.

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