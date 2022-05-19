Arda Turan, Galatasaray altyapısından yetişip hem Türkiye hem de yurt dışında oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Ancak, Barcelona’da oynadığı son dönemde işler onun açısısından pek de umduğu gibi gitmedi ve yeniden Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı.

İlk olarak Medipol Başakşehir formasını giyip eski formunu yakalama çabası içinde olsa da bu konuda başarılı olamadı.

Ardından, yetiştiği camia olan Galatasaray’ın yolunu tuttu ve Sarı-Kırmızılı ekipte kariyerini sonlandırmak istediğini de açıkladı.

Arda, Galatasaray ile iki yıllık sözleşme imzaladı ve bu sezonun sonunda kendisini Galatasaray’a bağlayan anlaşma sona eriyor.

Sözleşmesi sona erecek olan Arda, Süper Lig'de kendi seyircisi önündeki son maçı olan Adana Demirspor maçında forma şansı bekliyordu, ancak hocası Domenec Torrent tercihini ondan yana kullanmadı.

Ne söylendi?

Domenec Torrent, maçın ardından yaptığı açıklamada bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Arda'nın, kondisyon olarak oynama durumu yoktu.”

Ancak Arda Turan, maçın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarda Adana Demirspor mücadelesinde forma giyme niyetinde olduğunu açıkça gösterdi.

2. Sayfa Magazin’e konuşan Arda Turan, futbolu bırakma kararıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Aslında yaşadığım kötü bir şey yok. Futbolu bırakma kararımı henüz vermedim. Hocamla, ailemle eşimle oturup konuşacağım.

“Sona doğru yaklaştığım kesin. Belki de sondu. Daha karar vermedim. Bunu yakında açıklayacağım.

“Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok. İnşallah Galatasaray daha iyi olacak. Söylenildiği kadar büyük bir sorun yok.

“Zorlu ve yorucu bir kariyerdi. En azından kararımı alma ve açıklama konusunda birazcık saygı bekliyorum."

Bu demecin ardından, Arda Turan’ın sezon sonunda nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

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