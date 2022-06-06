Galatasaray futbol direktörlüğü için adı geçen Hüseyin Eroğlu kimdir?

Altınordu'ya vedan eden çalıştırıcının sarı-kırmızılılarda futbol direktörü olacağı konuşuluyor. Peki Hüseyin Eroğlu kimdir?

Galatasaray, 11 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurula giderek yeni başkanını seçecek.

Seçimlerde Dursun Özbek ile yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu'nun ekibinin gündemine, futbol direktörü olarak Hüseyin Eroğlu'nun girdiği konuşuluyor.

Peki Hüseyin Eroğlu kimdir? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Hüseyin Eroğlu kimdir?

2 Kasım 1972 tarihinde Almanya'nın Delmenhorst kentinde doğan Hüseyin Eroğlu, futbolculuk kariyerine 1994 yılında Soma Sotesspor ile başladı.

Aktif futbolculuk kariyerini 2005 yılında tamamlamadan önce TKİ Soma Linyitspor, Marmaris Belediyespor, Akhisar Belediyespor, Eskişehirspor ve Kemalpaşaspor'un formasını giydi.

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun olan Hüseyin Eroğlu, antrenörlük kariyerine Bucaspor Futbol Akademi’de başladı.

2007’de Türkiye ikincisi, 2010’da Nike Premier Cup Türkiye Şampiyonu ve Avrupa Grup 1’incisi olan Bucaspor Futbol Akademi U-15 takımının teknik direktörlüğünü yaptı. 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Bucaspor’da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

2012-13 sezonunda Altınordu FK'nın başına geçen Hüseyin Eroğlu, İzmir ekibi ile 2012-2013 sezonunda 3. Lig, 2013-2014 sezonunda ise 2. Lig şampiyonlukları yaşadı.

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