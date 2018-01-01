Galatasaray forvetine kavuşuyor! Alan için geri sayıma geçildi

Devre arasında kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Guangzhou Evergrande'nin golcüsü Alan Carvalho için girişimlerini hızlandırdı.

Bafetimbi Gomis'in sezon başında takımdan ayrılmasıyla birlikte gol yollarında sorun yaşamaya başlayan Galatasaray, transferde atağa kalktı.

Fanatik'in haberine göre; sarı kırmzıılı yönetim, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'nin golcüsü Alan Carvalho ile her konuda anlaşma sağladı.

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Sarı kırmızılılar, takımıyla sözleşmesi 19 Ocak'ta sona erecek olan Brezilyalı forvetin transferini 1 hafta içerisinde açıklamayı planlıyor.

Galatasaraylı idareciler bonservis feshini erkene çekmeye çalışırken; Alan da bu süreyi öne çekmek için kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.