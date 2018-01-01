Galatasaray forvetine kavuşuyor! Alan için geri sayıma geçildi
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Bafetimbi Gomis'in sezon başında takımdan ayrılmasıyla birlikte gol yollarında sorun yaşamaya başlayan Galatasaray, transferde atağa kalktı.
Fanatik'in haberine göre; sarı kırmzıılı yönetim, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'nin golcüsü Alan Carvalho ile her konuda anlaşma sağladı.
Sarı kırmızılılar, takımıyla sözleşmesi 19 Ocak'ta sona erecek olan Brezilyalı forvetin transferini 1 hafta içerisinde açıklamayı planlıyor.
Galatasaraylı idareciler bonservis feshini erkene çekmeye çalışırken; Alan da bu süreyi öne çekmek için kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.