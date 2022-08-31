Türk stoper, son dönemde oynadığı futbolla göz dolduruyor.

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, son dönemde gösterdiği performansla yeniden Avrupa'nın gündemine oturdu.

22 yaşında oyuncu, gösterdiği etkili performansın ardından kulübü tarafından ilk kez ayın oyuncusu seçildi.

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Ozan Kabak'a büyük onur

Ozan Kabak, 4 haftası geçilen Bundesliga'da Almanya'nın ünlü spor gazetesi Kicker tarafından 2 kez haftanın 11'ine de seçildi.

Bu sezon, 4 maçta da sahaya 11'de çıkan ve 90 dakika görev yapan milli oyuncu, Hoffenheim'ın Bochum'u 3-2 yendiği maçta attığı golle alkış almış ve haftanın 11'inde kendisine yer bulmuştu.

Yükselişe geçti

Geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de kiralık olarak geçiren milli oyuncu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Ozan Kabak, yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Alman ekibi Hoffenheim'a transfer oldu.

Ve 22 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar kendisini yeniden bulmuş gibi görünüyor.

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Ozan için şu ana kadar toplamda 37 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

18 yaşında 11 milyon Euroya Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak; Schalke, Liverpool ve Norwich City takımlarında forma giydi.

Son dönemde istediği performansı ortaya koyamayan Ozan, Hoffenheim'da Avrupa'nın elit stoperlerinden birisi olma yolunda ilerliyor.

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