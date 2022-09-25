Genç oyuncu, hakkında yapılan bir aramanın ardından farklı bir konuyla gündemde...

Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf Demir hakkında ilginç bir gelişme yaşanıyor.

Yusuf Demir'in kimlik numarasını öğrenen bir şahıs, 1 Ekim'de oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçına genç oyuncu adına maç bileti aldı.

AA

Ne oldu?

Hürriyet gazetesinden Tahir Kum'un yazısına göre, Passolig’in sistemine giren kişi, Yusuf Demir’in TC kimlik numarasını yazarak sırayla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’tan bilet almayı denedi.

Şahıs, Trabzonspor'u denediği anda Yusuf Demir'in Trabzonspor Passolig kartı olduğunu öğrendi.

Deneyen taraftar, Trabzonspor’un 1 Ekim’de deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçına aldığı bileti Yusuf Demir'in adına aldı.

Böylece, TC kimlik numarası ile Passolig’in sistemine rahatça girilebileceğini de ortaya çıkardı.

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Yusuf, Trabzonsporlu mu?

Babası Trabzonlu olan Yusuf Demir, geçen yıl bordo mavili ekibin şampiyonluğunu kutlamak için Antalyaspor maçını tribünden takip etti.

Daha önce Trabzonspor'a sempati duyduğunu gizlemeyen genç oyuncu, şampiyonluk maçını Şenol Güneş Stadyumu'nda izledi.

Yusuf, ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Trabzonspor'u şampiyonluğundan dolayı kutladı.

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Eski paylaşımları hatırlatıldı

Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, sarı-kırmızılı ekip için 'Türkiye'nin en büyük takımı' diye konuştu.

Demir'in bu açıklamaları sosyal medyada Trabzonspor taraftarlarının tepkisini çekti ve futbolcuya, yaptığı paylaşımlar hatırlatıldı.

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