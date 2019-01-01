Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa maçının ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , 11 Ağustos Pazar günü İtalya'nın takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Floransa'da bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Fiorentina arasındaki özel maç, Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Diagne kadroda

Galatasaray kafilesi, özel uçakla 'ya gitti ve oradan kara yoluyla Floransa'ya geçti.

Sarı kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen Mbaye Diagne'de 23 kişilk kamp kadrosunda kendine yer buldu.

Galatasaray’ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor

Fatih Terim için özel maç

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu hazırlık maçıyla eski takımı ve taraftarlarının karşısına çıkacak.

Deneyimli teknik adam, 1999-2000 sezonunda Galatasaray ile yaşadığı UEFA Kupası şampiyonluğunun ardından İtalya'nın yolunu tutmuş ve 2000-01 yıllarında Fiorentina'yı çalıştırmıştı.

Sezona kupayla başladı

Yeni sezon öncesi ilk resmi karşılaşmasına Akhisarspor karşısında çıkan Galatasaray, rakibini Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup ederek sezona kupayla başladı.

Sarı kırmızılılar bu galibiyetle birlikte tarihinde 6. kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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Beşinci hazırlık maçı

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını İstanbul ve 'da geçiren Galatasaray, bu süreçte 4 hazırlık karşılaşması oynadı.

Hazırlık karşılaşmalarında Panathinaikos ve 'yu mağlup eden sarı kırmızılılar, Leipzig ve maçlarında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.