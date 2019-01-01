Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak

Sarı kırmızılı ekip, İtalya temsilcisiyle 11 Ağustos'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi ile maç yapacak.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak mücadele, 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.

İtalya'nın köklü takımlarından Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi'nde geride kalan sezonu 41 puanla 16. sırada bitirerek ligde kalmayı başardı.

Terim için anlamlı maç

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önce çalıştırdığı Fiorentina'ya rakip olacak.

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Sarı kırmızılı ekip ile 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmasının ardından Fiorentina'nın başına geçerek yurt dışındaki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Terim, bir kez daha İtalya temsilcisinin taraftarı önüne çıkacak.

Galatasaray ile Fiorentina daha önce 8 Ağustos 2012'de Türk Telekom Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip müsabakayı 1-0 kazanmıştı.