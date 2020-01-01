Transfer

Galatasaray, Fernando Muslera'nın boşluğunu Sergio Rico ile doldurmak istiyor

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Sergio Rico PSG
Getty
Muslera'nın geçirdiği ciddi sakatlığın ardından sarı-kırmızılılar yeni kaleci arayışlarını hızlandırdı.

Sevilla kalecisi Sergio Rico, yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılabilir.

Eylül ayında Paris Saint-Germain'e kiralanan Rico'nun Mundo Deportivo' da yer alan habere göre Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı boyunca Galatasaray'ın kalesini koruyabileceği iddia edildi.

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PSG, Sevilla ile yaptığı anlaşmada Rico'yu satın alma opsiyonuna sahip olsa da Fransız ekibinin bu opsiyonu kullanmayacağı düşünülüyor.

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    Sevilla ise Rico'nun PSG ile olan kiralık anlaşmasının sona ermesinin ardından İspanyol kalecinin takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

    26 yaşındaki kaleci, bu sezon PSG formasını toplam 8 maçta giyerken, kalesinde 6 gol gördü.

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