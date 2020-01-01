Galatasaray, Fernando Muslera'nın boşluğunu Sergio Rico ile doldurmak istiyor
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Sevilla kalecisi Sergio Rico, yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılabilir.
Eylül ayında Paris Saint-Germain'e kiralanan Rico'nun Mundo Deportivo' da yer alan habere göre Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı boyunca Galatasaray'ın kalesini koruyabileceği iddia edildi.
PSG, Sevilla ile yaptığı anlaşmada Rico'yu satın alma opsiyonuna sahip olsa da Fransız ekibinin bu opsiyonu kullanmayacağı düşünülüyor.
Sevilla ise Rico'nun PSG ile olan kiralık anlaşmasının sona ermesinin ardından İspanyol kalecinin takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.
26 yaşındaki kaleci, bu sezon PSG formasını toplam 8 maçta giyerken, kalesinde 6 gol gördü.