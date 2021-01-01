Galatasaray, Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray, 10 yıldır sarı - kırmızılı formayı giyen Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Uzun yıllardır sarı-kırmızılı formayı terleten Uruguaylı yıldız, Galatasaray ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Ne açıklandı?

Galatasaray, Fernando Muslera'nın yeni sözleşmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

"Profesyonel Futbol A Takım Kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşme yenileme imza töreni 16 Mart 2021 Salı günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda yapılacaktır."

Fernando Muslera bu sezon ne yaptı?

2019/2020 sezonunda deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında ayağı kırılan Fernando Muslera, bu sezon 19. haftada oynanan Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara geri döndü.

Tecrübeli kaleci, geri döndükten sonra ligde förev yaptığı 11 karşılaşmanın 6'sında kalesini gole kapattı.

Muslera'nın kariyerinden satırbaşları

Avrupa'ya 2007 yılında Lazio formasıyla transfer olan Muslera, 2011/2012 sezonu öncesi yaz transfer döneminde 6.75 milyon euro ve Lorik Cana karşılığında Galatasaray'ın yeni kalecisi oldu.

Sarı - kırmızılı forma altında birçok başarı kazanan Muslera, taraflı tarafsız herkes tarafından takdir edilen bir isim haline geldi.

Muslera, Galasaray formasıyla 5 kez lig şampiyonluğu, 4 kez Türkiye Kupası zaferi, 5 kez de Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.

116 kez Uruguay Milli Takım formasını giyen Muslera, 2011'de Copa America şampiyonluğu, 2010'da Dünya Kupası 4.lüğü ve 2013 yılında Konfederasyonlar Kupası 4.lüğünde takımının kalesini koruyan isimdi.