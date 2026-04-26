Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Trendyol Süper Lig
Galatasaray, Fenerbahçe'ye büyük bir darbe indirdi: Türkiye şampiyonluğu neredeyse belli oldu

Türkiye Süper Ligi'nde bu sezon da şampiyonluğu büyük olasılıkla Galatasaray kazanacak. Pazar günü Cim Bom, Fenerbahçe ile oynadığı şehir derbisini 3-0 kazandı ve lider, rakibine karşı 7 puanlık bir avantaj elde etti. Trabzonspor bu hafta Galatasaray'a 6 puan yaklaşabilir, ancak ligin bitmesine üç hafta kala şampiyonluk onlar için de uzak görünüyor.

Jayden Oosterwolde'nin ilk 11'de yer aldığı ve Anthony Musaba'nın oyuna gireceği Fenerbahçe, ilk 15 dakika içinde Galatasaray ile arasındaki farkı fiilen 1 puana indirecek dev bir fırsat yakaladı. Ancak Anderson Talisca, penaltı noktasından şutu dışarı atarak bu fırsatı kaçırdı.

Bu kaçırılan penaltı, maçın dönüm noktası oldu. Maçın ilk yarısının bitimine beş dakika kala Victor Osimhen skoru açtı. Nijeryalı golcü, Mario Lemina'dan aldığı pası diziyle Ederson'un arkasına gönderdi.

İkinci yarının ilk çeyreğinde Lucas Torreira, Galatasaray'ı 2-0 öne geçirecek gibi görünüyordu, ancak Uruguaylı oyuncunun sevinci ofsayt nedeniyle boşa çıktı. Birkaç dakika sonra Ederson, Galatasaray'ın penaltısı sırasında hakemin talimatlarına uymayarak takımına zarar verdi.

Bunun üzerine Ederson maçtaki ikinci sarı kartını gördü ve öfkelendi. Brezilyalı kaleci, hakemin yüzüne yapıştı ve sahadan çıkarken VAR ekranına vurdu.

Ederson'un yerine giren Mert Günok, Galatasaray'da 200. maçına çıkan ve maç öncesinde onurlandırılan Barış Alper Yılmaz'ın penaltısında çaresiz kaldı: 2-0.

Maçın son dakikalarında Torreira, Fenerbahçe'nin yaralarına tuz bastı. Günok, oyuna sonradan giren Noa Lang'ın köşe vuruşunda topu beceriksizce elinden kaçırdı ve Torreira bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi: 3-0.

