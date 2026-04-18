Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybından en iyi şekilde yararlanarak farkı dört puana çıkardı

Süper Lig lideri Galatasaray, cumartesi akşamı ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını dört puana çıkardı. Teknik direktör Okan Buruk’un takımı, Gençlerbirliği SK deplasmanında 1-2’lik zorlu bir galibiyet elde etti.

Galatasaray, uzun süre kulüp tarihindeki 26. şampiyonluğa doğru ilerliyor gibi görünüyordu. Ancak son haftalarda kulüp, Trabzonspor'a (2-1 mağlubiyet) ve Kocaelispor'a (1-1) karşı puan kaybı yaşadı.

Bu durum, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin farkı kapatmasına olanak sağladı. Bu hafta sonu öncesinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark sadece iki puandı.

Ancak Fenerbahçe, Cuma akşamı sürpriz bir şekilde puan kaybı yaşadı. Uzatma dakikalarının sekizinci dakikasında yediği golle, kendi sahasında Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Bir gün sonra Galatasaray, bu farkı açma fırsatını yakaladı. Noa Lang yedek kulübesinde kalmak zorunda kaldı, ancak maçın bitimine 15 dakika kala oyuna girdi.

İlk yarı 0-2 sona erdi. Mauro Icardi, Yunus Akgün'ün güzel bir ayak hareketinin ardından skoru açtı (0-1) ve Akgün, kendi başına bir vuruşla 0-2'yi kaydetti.

İkinci yarıda maç yine heyecanlı hale geldi. Leroy Sané'nin ofsayt nedeniyle golü iptal edildikten sonra, M'Baye Niang köşeye 1-2'yi gönderdi. Ancak skor burada kaldı. Böylece Galatasaray şampiyonluğa doğru büyük bir adım attı. Gelecek hafta kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.