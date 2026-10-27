Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal’ın istifasını sunduğunu salı günü duyurdu. Kartal’ın kararı, İstanbul’da her zaman büyük gerilime sahne olan derbide ezeli rakip Galatasaray’a karşı alınan 2-1’lik yenilgiden bir gün sonra geldi.

Kulüp yönetimi salı günü internet sitesinden bir açıklama yayımladı: "İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaştı. Görüşmelerin ardından bu karar, karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirildi ve kabul edildi."

65 yaşındaki Kartal, haziran ayında dördüncü kez Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmişti. Deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi’nde AS Roma ile berabere kalınmasının ardından eylül ayının başında da istifasını sunmuştu. Ancak başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmemişti. Kartal, yaklaşık iki ay sonra görevinden ayrılıyor.

Kartal, Fenerbahçe’nin başında dokuzu ligde, dokuzu Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Bu maçlarda takımı dokuz galibiyet, beş beraberlik ve dört yenilgi aldı. Fenerbahçe, Süper Lig’de lider Galatasaray’ın altı puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, pazartesi günü Galatasaray’a 2-1 yenildi. Daha önce de İstanbul’daki diğer rakibi Beşiktaş’a mağlup olmuştu. Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa’ya 6-0 kaybeden Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında ise 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 sona erdi.

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Çeşitli Türk basın kuruluşlarına göre görevi geçici olarak yardımcı antrenör Dirk Kuijt devralacak. Hollandalı isim, oyuncu olarak birkaç sezon forma giydiği kulübe geçen yaz dönmüştü.

Kuijt, 2012 ile 2015 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla 130 maça çıktı ve 37 gol attı. Bu dönemde Türkiye lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazandı.