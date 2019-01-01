Galatasaray - Fenerbahçe: İşte İlk 11'ler

Süper Lig'in 6. haftasıda ile kozlarını paylaşıyor. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği derbi saat saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 390. kez karşı karşıya gelecek.

110 yıllık derbide sarı lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel, Feghouli, Falcao.

Haberin devamı aşağıda

Fenerbahçe: , Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Muriqi

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'deki 125. randevularına hazırlanıyor. Önceki 124 maçta Fenerbahçe'nin 50-33'lük üstünlüğü bulunuyor (41B).

Beşiktaş, Fenerbahçe ve 'a karşı iç sahadaki son altı derbide yenilmeyen (4G 2B) ve son iki maçını kazanan Galatasaray, 2014 yılından bu yana evinde art arda üç derbi galibiyeti görmedi.

Süper Lig'de 11 maçtır derbilerde rakiplerini mağlup edemeyen Fenerbahçe'nin (9B 2M), son derbi galibiyeti iki sene önce Beşiktaş'a karşı gelmişti (23 Eylül 2017, 2-1).

Deplasmanda oynadığı son beş derbide kalesinde 11 gol gören Fenerbahçe, aynı sayıda golü bundan önceki 15 dış saha maçında yemişti.

Süper Lig'de evinde 38 maçtır kaybetmeyen Galatasaray (32G 6B), bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini, hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Lig maçlarında atılan son 15 golün 12'si ikinci yarılarda, bu gollerin altısı ise 80. dakikadan sonra geldi.

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (33), en fazla net gol pozisyonuna giren (25), rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan (159), topa en fazla sahip olan (%68,4) ve en yüksek pas isabet yüzdesine sahip olan (%87,5) takım konumunda.

Bu sezon beş haftada sekiz puan toplayan Galatasaray, ilk beş haftalar itibarıyla son 12 sezonun en kötü lig başlangıcını egale etti (2015/16 sezonu ile birlikte).

Fatih Terim, Süper Lig'de Fenerbahçe ile teknik direktör olarak karşılaştığı 25 maçta beş galibiyet elde edebildi (11B 9M). Fenerbahçe'ye karşı son lig galibiyetini Aralık 2012'de alan Terim'in, Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi Fenerbahçe (9M).

Ersun Yanal, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı teknik direktör olarak sahaya çıktığı son 11 maçın sadece birinde mağlup oldu (5G 5B) ve son beş karşılaşmada sadece bir kez puan kaybetti (4G 1B).

Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan isim olan Vedat Muriqi (37), 2019 senesinde Süper Lig'de Papiss Cisse'nin (16) ardından en fazla gol atan oyuncu konumunda (15).

Bu sezon Süper Lig'de hiçbir oyuncu Max Kruse'den daha fazla asist yapamadı (4).