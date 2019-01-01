Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin EN'leri
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AA
Fenerbahçe, 14 Nisan 2019'da Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak.
Dev derbi öncesi, her iki takımın EN'lerini derledik.
- Fenerbahçe Süper Lig'de bugüne dek Galatasaray'ı 50 kez mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ise 33 maçta gülen taraf olurken, 40 karşılaşma beraberlikle bitti.
- Fenerbahçe'nin Kadıköy'de de Galatasaray'a karşı üstünlüğü bulunuyor. İç sahada oynadığı karşılaşmaların 35'ini kazanan sarı lacivertliler, 10 maçta da rakibi ile berabere kaldı. 20 yıldır rakibini deviremeyen Galatasaray'ın ise Kadıköy'de 10 galibiyeti bulunuyor.
- Fenerbahçe bugüne dek Aslan'ın ağlarına 156 gol bırakırken, Galatasaray ise 118 golle cevap verdi. Sarı lacivertliler evinde 102 gol atarken Galatasaray Kadıköy deplasmanında 55 kez rakip fileleri havalandırdı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinin en golcü futbolcuları
|Futbolcu
|Takım
|Gol
|Metin Oktay
|Galatasaray
|9
|Aykut Kocaman
|Fenerbahçe
|8
|Hakan Şükür
|Galatasaray
|7
|Tanju Çolak*
|Fenerbahçe
|6
|Ayhan Elmastaoğlu
|Galatasaray
|5
|Osman Arpacıoğlu
|Fenerbahçe
|5
*Tanju Çolak, Galatasaray forması ile de Fenerbahçe'ye 4 gol attı. Altın Ayakkabı sahibi golcünün bu derbilerde toplam 10 golü bulunuyor.
En golcü yabancı futbolcular
|Futbolcu
|Takım
|Gol
|Alex de Souza
|Fenerbahçe
|7
|Elvir Bolic
|Fenerbahçe
|6
|Jay Jay Okocha
|Fenerbahçe
|4
|Mirsad Seydiç
|Galatasaray
|3
|Wesley Sneijder
|Galatasaray
|3
En fazla asist yapan futbolcular
|Fenerbahçe
|Asist
|Galatasaray
|Asist
|Ümit Özat
|4
|Johan Elmander
|2
|Alex de Souza
|3
|Selçuk İnan
|2
*Liste 1996-97 sezonundan bu yana derlenmiştir.
En gollü maç ve en farklı galibiyetler
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbilerde en gollü maç 5 Haziran 1983'te oynandı.
8 golün çıktığı karşılaşma 4-4'lük beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın profesyonel lig tarihinde rakibine karşı aldığı en farklı galibiyet 18 Aralık 1960'da oynandı. Sarı kırmızılılar rakibini 5-0 mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe ise 6 Kasım 2002'de rakibini, 6-0'lık skorla devirmişti.