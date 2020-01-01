Süper Lig

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

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Ali Palabiyik
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Süper Lig'de sezonun Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun ilk derbisini Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında görev alacak hakemler belli oldu.

Ligin 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak derbi müsabakasını Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

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    Galatasaray - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü 19:00'da başlayacak.

    Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

    25 Eylül Cuma:

    20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

    26 Eylül Cumartesi:

    13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

    16.00 Göztepe-Gaziantep FK: Yasin Kol

    19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

    27 Eylül Pazar:

    13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

    16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

    16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

    Haberin devamı aşağıda

    19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

    28 Eylül Pazartesi:

    20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya

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