Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek
Süper Lig'de haftanın en önemli maçında görev alacak hakemler belli oldu.
Ligin 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak derbi müsabakasını Ali Palabıyık yönetecek.
Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
Galatasaray - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü 19:00'da başlayacak.
Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
25 Eylül Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan
26 Eylül Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Gaziantep FK: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
27 Eylül Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
28 Eylül Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya