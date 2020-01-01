Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'de sezonun Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun ilk derbisini Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında görev alacak hakemler belli oldu.

Ligin 3. haftasında ile arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak derbi müsabakasını Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

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Galatasaray - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü 19:00'da başlayacak.

Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

25 Eylül Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Medipol : Ali Şansalan

26 Eylül Cumartesi:

13.30 Hes Kablo -Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Atakaş - : Hüseyin Göçek

16.00 -Gaziantep FK: Yasin Kol

19.00 - : Özgür Yankaya

27 Eylül Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz : Fırat Aydınus

16.00 Demir Grup -MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

16.00 İttifak Holding -Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

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19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

28 Eylül Pazartesi:

20.00 Fraport TAV -Yukatel : Halis Özkahya