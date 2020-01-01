Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
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Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Maçın hakemi Ali Palabıyık
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek.
Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak
Hangi futbolcular derbide oynayamayacak?
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi bu maçta görev yapamayacak.
Fenerbahçe'de ise eksik futbolcu bulunmuyor.