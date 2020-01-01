Süper Lig

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Goal Türkiye
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Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Maçın hakemi Ali Palabıyık

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek.

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    Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak

    Hangi futbolcular derbide oynayamayacak?

    Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi bu maçta görev yapamayacak.

    Fenerbahçe'de ise eksik futbolcu bulunmuyor.

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