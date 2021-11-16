Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için karaborsaya karşı böyle önlem aldı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray bilet satışlarında karaborsayı engellemek için harekete geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp aldığı kararı sosyal medya üzerinden taraftarlarına duyururken Burak Elmas da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için ne kararı aldı?

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilmeyeceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesi mümkün olmayacaktır."

Burak Elmas ne söyledi?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu kararı taraftarların mağduriyetini göz önünde bulundurarak aldıklarını söyledi:

"Yıllardır kanayan yaramız... Bilet satışında karaborsayı engellemek, haksız kazanç sağlayanlara dur demek, ve en önemlisi taraftarımızın mağduriyetini göz önünde bulundurarak aldığımız karardır."

Yıllardır kanayan yaramız...

Bilet satışında karaborsayı engellemek, haksız kazanç sağlayanlara dur demek, ve en önemlisi taraftarımızın mağduriyetini göz önünde bulundurarak aldığımız karardır. https://t.co/tGdRR6MBrw — Burak Elmas (@burakelmas_tr) November 16, 2021

Galatasaray'ın bu kararı karaborsayı nasıl etkileyecek?

15 Kasım Pazartesi günü başlayan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bilet satışları passo.com.tr'den sürüyor.

Passo karta tanımlanan biletlerin başka birine devredilebilmesi kulüplerin belirlediği bilet fiyatlarının çok üzerinde şahsi satışlara neden oluyordu.

Galatasaray - Fenerbahçe maçında biletlerin başka bir kişiye transfer edilememesi karaborsa satışlarının da önüne geçecektir.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 21 Kasım Pazar günü oynanacak.

Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

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