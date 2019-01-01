YORUM | Galatasaray - Fenerbahçe: Bu 10 maddeye dikkat!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde üzerinde durmanız gereken 10 detay.

YORUM | Alp Çolak

Yılın o zamanı geldi.

ve , Türk sporunun en önemli rekabetinde, bir kez daha karşı karşıyalar.

İki ekip arasında 28 Eylül Cumartesi akşamı 20:00'de oynanacak müsabaka öncesinde iki takım da iddialı. İki takım da hücumdaki hünerlerine güveniyor. Bir takımın sahada çok kötü diğerinin ise çok daha iyi göründüğü bir senaryo söz konusu değil. Bu da maça yönelik beklentileri artırıyor.

'de nefeslerin tutulacağı 90 dakika öncesi dikkat etmeniz, üzerinde durmanız gereken detaylara göz atalım.

1. TOPA HÜKMETMEK ANAHTAR

Türk Telekom Stadı'ndaki son derbide Galatasaray 2-0'lık üstünlük yakalayıp Fenerbahçe'yi çok zor durumlara sokarken herkes farkın açılacağını düşünmüştü.

Sonuç öyle olmadı.

Galatasaray'ın topu rakibe bırakmasıyla birlikte Fenerbahçe baskın bir oyun ortaya koydu ve altı dakika içerisinde bulduğu iki golle maçı 2-2'ye getirdi.

Sarı kırmızılı ekip iç sahada çok baskın. Süper Lig'de evinde oynadığı son 38 maçın hiçbirini kaybetmeyen ve bu maçların 32'sini kazanan sarı kırmızılı ekip için en önemli nokta oyuna hükmeden taraf olması.

Fatih Terim'in öğrencileri set halinde beklemeye geçtiklerinde (içgüdüsel olarak ya da taktik hamle gereği) bunu pek beceremiyorlar. Bu sezon ligin ikinci haftasında karşısında da aynı sorunla karşılaştılar. 1-0 öne geçtikten sonra topu rakibe bırakmaları, Konya'nın Galatasaray'ın gördüğü kırmızı karttan önce başladığı ve kırmızı kartla birlikte sıklaştırdığı bir baskının oluşmasına sebebiyet verdi.

1 - Fenerbahçe-Ankaragücü maçında oyuna sonradan giren Emre Belözoğlu'nun performansı:



Dakika: 49

Topla buluşma: 62

İsabetli pas %: 88

Şut pası: 3



Kaptan. pic.twitter.com/ftKptbekyZ — OptaCan (@OptaCan) September 21, 2019

Aslında son zamanlardaki maçlara bakıldığında topa sahip olmak çok da önemli görünmeyebilir. İki ekip arasında oynanan son 10 lig maçının altısı beraberlikle bitti, Fenerbahçe üç Galatasaray ise bir galibiyet aldı. Sarı lacivertli ekip aldığı üç galibiyetin sadece birinde topa daha fazla sahip olan taraftı.

Ancak bu sezonki Fenerbahçe topla oynama konusunda bir öncekine göre çok daha iyi ve bir kritik fark daha söz konusu: Emre Belözoğlu.

Emre'nin sisteme adaptasyonuyla birlikte Ersun Yanal'ın takımı Süper Lig'de topa en fazla sahip olan takım kimliğine erişmiş durumda. Tecrübeli futbolcunun varlığı Galatasaray adına işleri biraz daha karışık hale getirebilir. Onun önünde oynayan Max Kruse ve forvetteki Vedat Muriqi'nin özellikleri de devreye girince, sarı lacivertli ekibin topla oynama kabiliyeti ciddi bir şekilde arttı.

Topa ve oyuna hükmetmenin her zamankinden daha kritik olacağı bir maç izleyeceğiz.

2. BU DEFA FALCAO VAR

Galatasaray evinde Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son maçta 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı. Kendisini 2-0 öne geçiren oyuncuları hücum oyuncuları da değildi.

Sarı kırmızılı ekip Ryan Donk ve Martin Linnes'le öne geçtiği maça ileri üçlüde Garry Rodrigues, Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru ile başlamıştı. Bu üç oyuncunun hiçbiri artık Galatasaray kadrosunda değil.

Fatih Terim ve ekibi bu maçta santrfor olarak 'oraya ait olmayan' bir oyuncuyu oynatmak zorunda kalmayacaklar. Bilakis, tam olarak 'oraların oyuncusu'nu oynatacaklar: Radamel Falcao.

Süper Lig'deki ilk maçında gol atmayı başaran Kolombiyalı süper yıldız henüz alışma sürecinde ve bu nedenle bu süreci atlatmadan yüksek standartlar ile yargılanması pek adil değil. Ama bu maça özgü olarak, kırk yıllık bir Galatasaraylıymış gibi oynaması şart.

Galatasaray ligin ilk beş haftası itibarıyla gole çevirmede yüzde 11'le 18 takım içerisinde 12. sırayı alabildi. 27 isabetli şut attılar ve bu alanda beşinciler - lider Fenerbahçe'nin 33 isabetli şutu var.

Falcao'nun iyi bir sezon geçiren Fenerbahçe kalecisi Bayındır'ı sık sık yoklaması Galatasaray adına çok önemli olacak.

3. MURIQI & KRUSE HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Son yıllarda Fenerbahçe'yi anlatırken kullandığımız kalıpların neredeyse hiçbirinde hücum futboluna dair pozitif öğeler yer almıyordu.

Ta ki bu sezona kadar.

Sezon başında adı Galatasaray'la da anılan ama Fenerbahçe'nin imza attırdığı Vedat Muriqi sarı lacivertli ekibe çok kısa sürede uyum sağladı ve adeta takımın kimliğini değiştirdi.

Opta verilerine göre, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan isim olan Vedat Muriqi (37), 2019 senesinde Süper Lig'de Papiss Cisse'nin (16) ardından en fazla gol atan oyuncu konumunda (15).

Muriqi'ye bu sezon beşinci hafta itibarıyla Süper Lig'de asist krallığı yarışının zirvesinde yer alan Max Kruse eşlik ediyor ve hemen arkalarında oynayan Emre Belözoğlu'nun tecrübesi de denkleme eklenince Fenerbahçe bambaşka bir takım haline geliyor.

Fenerbahçe son yıllarda Türk Telekom Stadı'na bireysel olarak yetenek sahibi oyuncularla gitti ama bunu takım oyunu dahilinde değerlendirebileceği isimleri pek bulamadı. Bu sezon bunu dert etmelerine gerek yok. Toplu ve topsuz oyunda akıllı, sakin, kararlı bir görüntü sergileyen Muriqi ile Kruse en büyük sigortaları olacak.

4. GALATASARAY'IN KANAT FORVETLERİ

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in eksikliğini sol kulvarda ne denli hissedecek göreceğiz ama Galatasaray'ın kağıt üzerinde rakibine üstün geldiği bölge kanat forvetler.

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli kendilerini koridorlarına hapsetmeyen, ceza alanını sık sık rahatsız eden ve burada şut kovalayan oyuncular. Özellikle Babel ikinci bir rol olarak bazen neredeyse bir 9 numara gibi oynuyor.

Kariyerinde daha önce Fenerbahçe'ye iki kere gol atma sevinci yaşayan Hollandalı futbolcu Falcao'yu rahatlatacak isim olabilir ve Fenerbahçe'nin zaman zaman beklerde yaşadığı problemi lehine kullanabilir.

Fatih Terim'in sisteminde sezon sezon kanatlarda oynayan isimler değişiyor ama takımın hücum kimliğine katkıları değişmiyor. Burada oynayacak iki oyuncu Cimbom adına çok kritik bir role sahip olacaklar.

5. FENERBAHÇE DERBİ GALİBİYETİNE HASRET

2000'li yılların en önemli futbol sohbeti konularından biri Fenerbahçe'nin derbi maçlardaki üstünlüğü.

Özellikle Kadıköy'de Beşiktaş, Galatasaray ve 'a hayatı kabus eden sarı lacivertli ekip sarı kırmızılı rakibine de beş yıldır Süper Lig'de maç kaybetmiyor.

Fakat birçok insanın öğrendiğinde bir anlığına garipseyebileceği bir istatistik de mevcut.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 11 maçtır derbi kazanamıyor. Sarı Kanarya'nın son derbi galibiyeti 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla gelmişti.

Ayrıca, Opta verilerine göre, deplasmanda oynadığı son beş derbide kalesinde 11 gol gören Fenerbahçe, aynı sayıda golü bundan önceki 15 dış saha maçında yemişti.

Yenilmemenin değil, yenmenin daha mühim göründüğü bir maçta Fenerbahçe için bu serinin 12 maça çıkmaması kritik bir öneme sahip.

6. FATİH TERİM'İN CEZASI ÖNEMSİZ BİR DETAY DEĞİL

Galatasaray taraftarı sezonun bu bölümüne kadar oynanan oyundan çok da memnun değil ama derbide kendilerini tedirgin hissedeceklerse, sebebi Fatih Terim'in kenarda olmayacak olması.

Cezası nedeniyle takımını saha kenarından yönetemeyecek olan 'İmparator' lakaplı teknik adamın bu yokluğu, bu tip cezalarla ortaya çıkan "Teknik direktörün kenarda olup olmaması ne kadar önemli?" tartışmalarını da bir kez daha gündeme getirdi.

Evet, Türk Telekom Stadı'nda sahaya çıkacak olan 11'i Terim belirleyecek. Evet, olası değişiklikleri hangi senaryolarda gerçekleştirmeleri gerektiğini maçtan önce belirleyecek. Evet, takımı hafta boyunca teknik ve taktik anlamda maça hazırlayan isim o olacak...

Fakat, biraz da Mike Tyson'ın o meşhur sözündeki gibi, "Herkes ağzının ortasına yumruk yiyene kadar bir plana sahiptir."

İşlerin bir anda ters gitmesi durumunda oyuncuların saha kenarına bakıp görecekleri isim, taktik müdahalelerin de ötesinde onların psikolojileri anlamında çok önemli. Hele ki bu isim Fatih Terim ise...

Galatasaraylı futbolcular derbide bundan yoksun olacaklar. Bu bir handikap.

7. FENERBAHÇE BİRÇOK İSTATİSTİKTE LİDER

Fenerbahçe bu sezon başka bir kimliğe sahip, derken mübalağa etmiyoruz.

Opta verilerine göre Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de lider durumda olduğu kategorilerden bazıları şunlar:

İsabetli şut (33)

Net gol pozisyonu (25)

Rakip ceza sahasında topla buluşma (159)

Topa sahip olma (%68,4)

Pas isabet yüzdesi (%87,5)

Ligdeki ilk ciddi sınavlarında 'i geriden gelerek devirmişlerdi. Şimdi bir kademe daha zor bir sınavdalar.

Bu istatistiklerin altını doldurabilecekler mi? Fenerbahçe taraftarının umudu bu yönde.

8. MAÇIN SON BÖLÜMÜ ÇOK KRİTİK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçlarda beraberlikler olağan sonuçlar haline gelmeye başladı.

İki takım arasında oynanan son dört maç berabere bitti. Son 10 maçın sadece birinde 2.5 gol barajı aşıldı.

İki tarafın da temkinli oynamasını ve düğümün sonlara doğru çözülmesini bekleyenlerin argümanlarını haklı çıkaracak bir istatistik daha mevcut.

Opta'ya göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Lig maçlarında atılan son 15 golün 12'si ikinci yarılarda, bu gollerin altısı ise 80. dakikadan sonra geldi.

9. CÜNEYT ÇAKIR GERGİNLİKLERE KARŞI TAVİZSİZ OLMALI

İki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan son maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve oldukça eğlenceli geçti ama maçla ilgili konuşulan yegane şey bitiş düdüğüyle birlikte ortaya çıkan kavga oldu.

Halbuki Fırat Aydınus maçın son bölümünde Roberto Soldado ile Younes Belhanda'nın birbirleriyle didişmelerine erken müdahale etmiş olsaydı, muhtemelen o kavganın önüne geçmiş olacaktı.

Hakemlerin saha içerisinde bazı kararları kaçırmaları, penaltıyı ofsaytı tespit edememeleri anormal değil ama gözlerinin önünde bir sonraki aşamaya taşınacağı aşikar olan bir gerilime müdahale etmek yerine beklemeleri büyük hata.

Bu derbi de muhtemelen yer yer çok gerilecek. Cüneyt Çakır'ın benzer durumların tekrar etmemesi için otoritesini ortaya koyması gerekiyor. Tabii otoriteden kasıt maçın başında çıkarılan bol sarı kartlar değil.

10. DÜNYANIN DERBİYE İLGİSİ BÜYÜYOR

Galatasaray - Fenerbahçe maçların bir 'dünya derbisi' olarak değerlendirilse de bu maçlar uzun süre boyunca yurt dışından takip edilemedi.

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beIN Sports dönemiyle birlikte bu değişti. Müsabaka başta olmak üzere birçok ülkede canlı takip edilebilecek. DAZN da Yuto Nagatomo'yu izlemek isteyen Japon futbolseverlerin ekranlarına bu dev maçı getirecek.

Karşılaşma beIN Sports'un , Fransa, Hong Kong, Endonezya, Malezya, , Singapur, ve kanallarından naklen yayınlanacak.

Ayrıca, müsabakayı Canal + Afrika, ESPN 2 Afrika, K Sport Kosova, Look Sport Romanya, Sport 1 Çekya/Slovakya, Sport 2 İsrail, Sportklub 2 / /Slovenya, Tring Sport Arnavutluk ve Win Sports da canlı bir şekilde ekranlara getirecek.