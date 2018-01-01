Galatasaray - Fenerbahçe: Derbi cezaları ne zaman bitecek? Kimin kaç maç cezası kaldı?

Derbinin sonunda yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezalarda, Galatasaray'dan iki isim, Fenerbahçe'den tek bir ismin cezası kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin sonunda yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezalarda, Galatasaray'dan iki isim, Fenerbahçe'den tek bir ismin cezası kaldı.

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, müsabaka hakemine yönelik hakareti ile sonraki açıklamaları nedeniyle toplamda 10, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 8, Donk'a 6, Ndiaye'ye 5, Rodrigues'e 3, Fenerbahçeli oyunculardan Jailson'a 8, Soldado'ya ise 6 maç men cezası vermişti.

Fatih Terim, Süper Lig'de Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor ve Başakşehir ile Türkiye Kupası'ndaki iki Keçiörengücü karşılaşmalarında da takımının başında yer almayarak cezasının 7 maçlık bölümünü çekti.

Terim, Süper Lig'de Sivasspor ve Ankaragücü ile Galatasaray'ın Türkiye Kupası son 16 turundaki ilk maçında da saha kenarında olmayacak ve cezasını tamamlayacak. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın cezası ise Sivasspor müsabakasıyla sona erecek.

Ryan Donk'un cezası Başakşehir mücadelesiyle bitti

Ryan Donk, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 1-1 sonuçlanan Başakşehir maçında yer alamayarak 6 maçlık cezasını bitirdi.

Jailson'un 2 maçı kaldı

Derbide ceza alan Fenerbahçeli futbolculardan Jailson'un 2 maç cezası kaldı. Brezilyalı futbolcu, Türkiye Kupası son 32 turundaki Giresunspor maçı ve Süper Lig'de Antalyaspor maçlarında da forma giyemeyecek.

İspanyol golcü Soldado ise Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada görev alamayarak, 6 maçlık cezasını tamamladı.