Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı iddiası

Galatasaray Kulübü'nün Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştığı iddia edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

22 Aralık 2017'de dördüncü kez Galatasaray'ın başına geçen ve takımı şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim, kulüpteki sözleşmesini 2021'e kadar yenilemişti. Terim'in sözleşmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BİP Spor'un haberine göre Fatih Terim, Galatasaray'la 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Buna göre Fatih Terim, Mayıs 2024'e kadar sarı-kırmızılı ekibin başında olacak.

Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir ile görüşen Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, yeni sözleşme hususunda her konuda anlaşmaya vardı. Fatih Terim'in yeni sözleşmesinin Mart'ın ilk haftasında TFF'ye bildirilmesi bekleniyor.

Tazminat maddesi yok

Fatih Terim'in Galatasaray'daki yeni sözleşmesiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Sözleşme için yeni bir talepte bulunmayan Terim, kulüpteki mevcut sözleşme şartlarını sürdürecek.

Buna göre yıllık 3 milyon euro'nun karşılığı kadar Türk Lirası kazanacak olan Fatih Terim'in kontratında tazminat maddesi de yer almıyor.