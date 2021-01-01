Galatasaray, Fatih Terim ile iç sahada Beşiktaş'a kaybetmiyor
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray, liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ı konuk etti.
Sarı - kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırırken Beşiktaş ile de aradaki puan farkını üç puana indirdi.
Fatih Terim varken Beşiktaş kazanamıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı - kırmızılılarla Beşiktaş'ı konuk ettiği son yedi karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda rakibini beş kez yenerken iki kez de berabere kaldı.
İşte o maçlar
|TARİH
|SKOR
|08.05.2021
|Galatasaray 3-1 Beşiktaş
|15.03.2020
|Galatasaray 0-0 Beşiktaş
|05.05.2019
|Galatasaray 2-0 Beşiktaş
|29.04.2018
|Galatasaray 2-0 Beşiktaş
|27.01.2013
|Galatasaray 2-1 Beşiktaş
|66.05.2012
|Galatasaray 2-2 Beşiktaş
|26.02.2012
|Galatasaray 3-2 Beşiktaş
İki takımın kalan maçları
Beşiktaş, Süper Lig'de gelecek hafta Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Siyah - beyazlılar sezonu İzmir'de Göztepe maçıyla tamamlayacak.
Galatasaray ise gelecek hafta deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor'a konuk olacak.
Sarı - kırmızılılar evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçıyla ligi tamamlayacak.