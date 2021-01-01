Galatasaray, Fatih Terim ile iç sahada Beşiktaş'a kaybetmiyor

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş'a karşı iç sahada mücadele ettiği son yedi karşılaşmada rakibine büyük üstünlük kurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray, liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ı konuk etti.

Sarı - kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırırken Beşiktaş ile de aradaki puan farkını üç puana indirdi.

Fatih Terim varken Beşiktaş kazanamıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı - kırmızılılarla Beşiktaş'ı konuk ettiği son yedi karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda rakibini beş kez yenerken iki kez de berabere kaldı.

İşte o maçlar

TARİH SKOR 08.05.2021 Galatasaray 3-1 Beşiktaş 15.03.2020 Galatasaray 0-0 Beşiktaş 05.05.2019 Galatasaray 2-0 Beşiktaş 29.04.2018 Galatasaray 2-0 Beşiktaş 27.01.2013 Galatasaray 2-1 Beşiktaş 66.05.2012 Galatasaray 2-2 Beşiktaş 26.02.2012 Galatasaray 3-2 Beşiktaş

İki takımın kalan maçları

Beşiktaş, Süper Lig'de gelecek hafta Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Siyah - beyazlılar sezonu İzmir'de Göztepe maçıyla tamamlayacak.

Galatasaray ise gelecek hafta deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor'a konuk olacak.

Sarı - kırmızılılar evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçıyla ligi tamamlayacak.