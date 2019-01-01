Galatasaray Falcao'suna kavuştu! İşte Falcao transferi boyunca yaşanan gelişmeler...

Galatasaray, transferi için uğraş verdiği Radamel Falcao için görüşmelere başladı. İşte aylardır gündemden düşmeyen transfer sürecinde yaşananlar...

Süper Lig'in son şampiyonu , resmi olarak 2 Eylül 2019'da sona erecek olan transfer sezonu öncesi taraftarların aylardır beklediği müjdeyi verdi.

Galatasaray, yaptığı açıklama ile birlikte 33 yaşındaki yıldız golcü Radamel Falcao'nun transferi için kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

17 Haziran 2019'da başlayan yaz transfer sezonu boyunca Falcao ve Galatasaray, hem yerel hem de Avrupa basınında geniş yer kapladı.

Peki, Radamel Falcao'nun Galatasaray'a geliş sürecinde neler yaşandı? Monaco, bu transfer sürecinde nasıl bir yol izledi?

Basında yer alanlar

Yerel basının yanı sıra özellikle 'da da Falcao'nun Galatasaray'a gideceği yönünde birçok haber gündeme geldi.

Dünya spor medyasının önde gelen kuruluşlarından L'Equipe, temmuz ayının ilk günlerinde Galatasaray'ın Falcao'nun transferi için Monaco yetkilileri ile temasa geçtiğini duyurmuştu. Bu haber, sarı kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırmıştı.

Sonrasında farklı haber kaynaklarında Falcao'nun Monaco'dan ayrılacağı, Fransız ekibinin yeni bir golcü transfer etmeden Kolombiyalı yıldızı göndermeyeceği yönünde haberler çıkmaya başladı.

Yöneticiler, Falcao görüşmelerini doğruladı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, temmuz ayının ortalarında A Spor'a yaptığı açıklamada Radamel Falcao ile temaslarının olduğunu ancak transferin bitmediğini söylemişti.

Bu gelişme ile birlikte Galatasaray taraftarları, sosyal medya üzerinden Falcao ile ilgili binlerce paylaşım yapmaya başlamıştı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Büyükçekmece'deki Şampiyonluk Anıtı’nda düzenlenen törende taraftarların Falcao tezahüratına ilişkin şunları söylemişti: "Siz böyle yaptıkça Falcao'nun fiyatı yükseliyor. Elimizden gelenin çok daha fazlasını yaptığımızdan çok emin olun. Biz de sizler gibiyiz. Bu bir ruh, Galatasaray ruhu. Bugün sizi buraya getirip, sevgili başkanıma bu anıtı diktiren işte o ruhtur. Bu ruhun en büyük ihtiyacı başarıdır. Bu başarıyı oluşturacak en büyük unsur sporculardır. Biz o değerli sporcuları mutlaka Galatasaray'a yakışan şekilde ve durumda sizlerle buluşturmayı ve alkışınıza sunmayı hedefliyoruz.”

Başkan Mustafa Cengiz’in yaptığı tek açıklama bu değildi. Sarı kırmızılı kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in vefatının 68. yıl dönümündeki anma töreninde Falcao’ya ilişkin soruları yanıtlayan Cengiz, "Biz olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinden süren bir süreç. Biz Galatasaray'ın hem koşulları hem de taraftarımızın talepleri doğrultusunda çalışıyoruz. Taraftarımızın talebi her zaman birinci sıradadır. Biz onların varlığıyla varız. Onların taleplerini, koşullar Galatasaray için uygun olduğunda kesinlikle yapmak durumundayız” ifadelerini kullanmıştı.

Falcao'nun sosyal medya aktiviteleri

Galatasaray ve Falcao hikayesinde belki de en ilginç gelişmeler sosyal medya üzerinde yaşandı.

Falcao, resmi Instagram hesabı üzerinden ağustos ayının ilk günlerinde, Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’yı takip etmeye başladı. Falcao’nun eşi Lorelei Taron da iç mimar Şafak Çak’ı takip etmişti.

Radamel Falcao, Fernando Muslera'nın paylaşımına yorum yaptı:



"Cimbombom"



😱 pic.twitter.com/lRvk3DpbuB — Goal (@GoalTurkiye) August 7, 2019

Galatasaray’ın 2018-19 Süper Lig şampiyonluğu ile ilgili görselleri de beğenen Falcao, Muslera’nın paylaştığı şampiyonluk fotoğrafının altına “Cimbombom” yorumunu yapmış ve camiada büyük bir heyecana sebep olmuştu.

Falcao'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Monaco’daki geleceğine dair Fox Sports’a açıklamalarda bulunan yıldız golcü, "Herkes benim Millonarios taraftarı olduğumu biliyor ama şimdi geleceğimle ilgili bir karar verdim. Falcao olarak sadece kendimi düşünemem, karımı ve kızlarımı da düşünmem gerekiyor. Galatasaray’da oynamak kariyerimin bu döneminde heyecan verici olur. Umarım kısa zamanda transfer çözülecek” ifadelerini kullanmış ve sarı kırmızılı ekibe gelme konusundaki isteğini açık açık kelimelere dökmüştü.

Ayrıca yaşının ilerlemesi sebebiyle golcülük özelliklerinin zayıfladığına ilişkin gelen eleştirilere yanıt veren Falcao, şunları söylemişti: "Yeteneğimi kaybettiğimi düşünmüyorum. Golcü olarak hâlâ başarılıyım ve takım oyununa adapte olabiliyorum. Attığım gollere bakarsanız bunu göreceksiniz.”

Monaco yöneticilerinin inadı

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, AFP’ye açıklamalarda bulunmuş ve şunları ifade etmişti: “Falcao ile sadece Galatasaray değil başka kulüpler de ilgileniyor. Falcao bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde takımda kalması bizim için önemli. Eğer giderse onun kalibresinde bir futbolcuyla yerini doldurmamız gerekecek.”

Fransız medyası da Monaco’nun yeni bir santrfor alınana kadar Falcao’nun gitmesine izin vermeyeceğini, Başkan Dmitry Rybolovlev’in de oyuncuyu 1 yıl daha kalmaya ikna etmeye çalıştığını gündeme getirmişti.

Bu haberler, Galatasaray taraftarının kafasında soru işaretlerine sebep olmuştu.

Ben Yedder geldi, Falcao'nun yolu açıldı

Falcao ile Galatasaray’ın adı yan yana gelmeye başladıkça Monaco’nun da yeni bir golcü aradığı söylenmeye başlanmıştı.

Özellikle forması giyen Wissam Ben Yedder’in ismi anılıyor, Galatasaray taraftarı da oyuncunun sosyal medya hesabına Monaco’ya gitmesi yönünde yorumlar yazıyordu.

Nihayet 14 Ağustos’ta Monaco, 29 yaşındaki Fransız futbolcu Ben Yedder’i 40 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu. Ben Yedder’in gelişi, Falcao’nun Galatasaray’a transferi konusunda önemli bir sorunu ortadan kaldırmıştı.

"Taraftarımız %99 rahat olsun"

Süper Lig’de 2019-20 sezonunun açılış haftasında ’a 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından Falcao ile ilgili açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, "Monaco İkinci Başkanı Petrov ile inanılmaz iyi şeyler konuştuk. Kendisiyle güzel resimlerimiz var, Monaco ile kardeş kulüp olduk. Başkan ile bir dostluk yemeği yiyeceğiz. Yemekten sonra Monaco ile transfer görüşmesinde bulunacağız. Kulüple ilişkilerimiz çok iyi, herkes rahat olsun. Taraftarın için yüzde 99 rahat olsun” ifadeleri ile taraftarların yüreğine su serpmişti.

Ve o an... "Görüşmelere başlandı"

Bu gelişmelerin üzerine haberler yazılıp çizilmeye devam etmiş, bazı yöneticiler ve menajerler konuya ilişkin açıklamalar yapsa da net bir şey söylememişti.

Haberin devamı aşağıda

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin ikinci haftasında 1-1 biten maçından sonra Falcao transferinin gecikmesinin nedenlerini şöyle anlatmıştı: "Konu hep Falcao ancak ben başka şeyler söylemek istiyorum. Başkanımızın, yönetim kurulumuzun elinden gelen her şeyi yaptıklarını görüyorum ama bazen olmuyor. Olmamasının en büyük sebeplerinden biri de UEFA. Bu yaptırımlar altında istediğimiz şeyleri yapmamız kolay olmuyor. Canımız yanıyor, canımızı acıtıyorlar. Haklı olarak yapıyorlar, ben bir şey demiyorum.”

Transfer sezonunun son günlerine girilmişken resmi bir gelişme yaşanmaması, sarı kırmızılı taraftarları endişeye sürüklemişti.

Ve beklenen açıklama, 1 Eylül 2019’da saat 23:00’te geldi. Galatasaray, Falcao transferi için görüşmelere başlandığını resmen duyurdu. Aylarca süren görüşmeler ve çalışmaların sonucunda transferi olumlu yönde sonlandıran Galatasaray’ın kısa süre içerisinde oyuncuyu İstanbul’a getirerek sağlık kontrollerinden geçirmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor…