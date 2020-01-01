Galatasaray - Eyüpspor maçı iptal edildi

Sarı-kırmızılı kulübün Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.

'ın bugün Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşma, TFF 2. Lig ekibinin bir oyuncusunun test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle iptal edildi.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi yapılan test sonucunda 1 futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde 24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak iptal etmiştir." denildi.

Sarı-kırmızılı kulüp de yaptığı açıklamayla Eyüpspor camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha fazla takım

Galatasaray Kulübü, Futbol A Takımının bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 11:00'de U19 takımıyla bir maç yapacağını duyurdu.