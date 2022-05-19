Lukas Podolski, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile uzun süredir devam eden görüşmeleri nihayete erdirdi ve kulübüyle bir yıl daha anlaştı.

Polonya asıllı Alman oyuncu, 1 yıl daha Gornik Zabrze formasını giyecek.

36 yaşındaki oyuncu, kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada büyüdüm, burası küçüklüğümden beri benim kulübüm.”

Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından da 2023 sonuna kadar kulübüyle sözleşme imzaladığını duyurarak mutluluğunu paylaştı.

Podolski’nin kariyeri

Polonya'nın Gliwice şehrinde doğan Lukas Podolski, 1987'de ailesiyle birlikte Batı Almanya’nın yolunu tuttu.

Polonya asıllı oyuncu, profesyonel futbol kariyerine göç ettiği ülkede başladı ve Köln takımının formasını giydi.

Kariyerinde birçok başarı elde eden yıldız oyuncu, futbola başladığı günden itibaren forma giydiği tüm takımlarda sevildi.

Özellikle, Almanya Milli Takımı'na yükseldiği yıllarda tüm dünya tarafından tanındı.

Golcü oyuncu, Panzerler ile iyi bir performans sergiledi ve kalitesini tüm dünyaya gösterdi.

2014 yılında, Almanya ile Dünya Kupası'nda şampiyonluk kupasını kaldırarak büyük bir zafer elde etti.

Türkiye’de; Galatasaray ve Antalyaspor’da da oynayan Podolski, iki ekibin taraftarlarının unutamadığı futbolcular arasındaki yerini aldı.

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