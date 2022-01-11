Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim: "Yarı yolda bırakıldım"

Galatasaray ile yolları ayrılan Fatih Terim, kulüp çalışanları ve futbolcularla vedalaşmak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.

Tecrübeli teknik direktör, antrenman öncesinde futbolcularla bir araya geldi ve bundan sonraki dönem için herkese başarılar diledi.

Bir proje için yola çıktıklarını kaydeden Terim, yarı yolda bırakıldığını vurguladı.

Fatih Terim; oyuncularına her zaman güveneceğini söylerken ilerleyen dönem için kendilerine inandığını ifade etti.

Kulüpte olduğu süre boyunca kırdığı oyuncular varsa helallik isteyen tecrübeli hoca, eşyalarını toplayıp kulüpten ayrıldı.

Ne söylendi?

Fanatik’in haberine göre, Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim kulüpten ayrılmadan önce futbolculara şu açıklamaları yaptı:

“Biz, bir proje için başkanla konuştuk ve anlaştık. Ben kariyerimi riske atarak bir yola çıktım.

“Ancak, yarı yolda bırakıldım. Biz böyle anlaşmamıştık.

“Şu anda kulüpten ayrılıyorum, ama sizin her şeyi başarabileceğinize eminim. Her zaman size güvenmeye devam edeceğim.

“Burda olduğum süre içerisinde kırdığım kim varsa hakkını helal etsin.”

Kulüp çalışanlarıyla da vedalaşan Terim, sabahın erken saatlerinden itibaren kendisini bekleyen taraftarı da unutmadı ve herkesi selamladı.

Tecrübeli hoca, aracına binerek ailesiyle beraber tesislerden ayrıldı.

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