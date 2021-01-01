Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, Mustafa Cengiz'in açıklamaları hakkında ne dedi? Aday olacak mı?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından Ünal Aysal sessizliğini bozdu.

Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim arasında ipler gerilirken kulüp içinde de fikir ayrılıkları yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar'ın eski başkanı Ünal Aysal, Mustafa Cengiz'in açıklamalarını "Galatasaray'ın etik değerlerine, örf ve adetlerine" uygun bulmadı.

Yeniden aday olmayacağını açıklayan Ünal Aysal, "yeni bir düzenin kurulmasında" fikir önderliği yapabileceğini söylüyor.

Ünal Aysal ne söyledi?

AA'ya konuşan Galatasaray eski başkanı, "Hiçbir Galatasaray başkanının görevden ayrıldıktan sonra işi bitmiyor" diyor.

"Benim için önemli olan her zaman Galatasaray'ın kurumsal yapısı. Galatasaray'ın örf ve adetleri, töreleri, yazılı veya yazılı olmayan kuralları vardır.

Seçimden önce ve bir an evvel yapılması gereken, koronavirüs nedeniyle düzenlenemeyen mali genel kurulların birleştirilerek gerçekleştirilmesi.

Bu yapılmadan seçime gidilmesi son derece sakıncalı. Görevi bırakacak arkadaşların ileride daha huzurlu ve rahat bir dönem geçirebilmeleri için, kendilerini mesuliyetlerinden kurtulmuş ve temizlenmiş olarak görme hakları var. Onlara bu hakkı tanımamız lazım.

Önce mali genel kurulların yapılıp, hemen akabinde seçime gidilmesi bence daha uygun olacaktır."

Ünal Aysal, mevcut başkan Mustafa Cengiz döneminde kulübün örf ve adetlerini kaybettiğini savundu.

"Mustafa başkan 3 senedir görevde. Bence artık gerekli donanıma ve deneyime sahip. Etik olarak ben ona bir şey tavsiye edemem.

Bir dost olarak görüşüp sohbet edebilseydim, kendisine, 'Galatasaray'da her şeyden önce etik değerlere, örf ve adetlere çok dikkat etmek gerekir." derdim.

Başkanlar eskiden buna çok dikkat ederdi. Ben de çok dikkat ettim. Bana kalırsa Galatasaray'ın bu alışkanlığını Mustafa başkan zamanında kaybettik.

Galatasaray'da uzlaşma organları vardır. Divan kurulu ve genel kurula dönüp oradan destek alması gerekirdi.

Bunu yapacağına, karşılıklı bir hasım ilişkisi başladı. Bu da Mustafa başkana faydalı olmadı. Galatasaray'a ve kurumsal yapıya çok zararlı oldu.

İnşallah bundan sonra gelecek yönetimler gerekli onarımı yapar ve camiamızı yeniden birleştirecek adımları atarlar."

"Şu anda bir şekilde Galatasaray'da çalışıyorum. Galatasaray Eğitim Vakfında yönetim kurulunda ve mütevelli heyetindeyim.

Galatasaray genel kurul ve divan kurulu üyesiyim. Yani Galatasaray'ın her yerindeyim. Şapkamı alıp gitmiş değilim. Yeniden başkan olmam ne bana ne de Galatasaray'a bir şey kazandırır.

Benim tecrübemdeki insanların Galatasaray'a katkısı genel kurul içinde eksik olanları görüp, yeni bir düzenin kurulmasında fikir önderliği yapmaktır. Herhalde önümüzdeki günlerde bunu yapacağım."

Mustafa Cengiz ne söyledi?

Galatasaray başkanlığına yeniden aday olmayı düşünmediğini belirten Cengiz, kendi yönetimindeki mesai arkadaşlarına adaylık teklifinde bulunduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi.

"Bu seçim Galatasaray'ın test seçimi olacak. Galatasaray vefalı mı fedakar mı bunu göreceğiz. Emek veren arkadaşlarım takdir görmezse camiaya kırılırım.

"Başta Abdürrahim kardeşim olmak üzere herkes maddi ve manevi fedakarlıklarda bulundu. Nisan ayı dışında futbolculara karşı borcumuz yok. Takdir edilmeliyiz."

"Yönetimimizde iki gündür sinirden uyuyamayan insanlar var. Hocamız eseriyle övünsün. Ben düşmansam, arkadaşlarım düşmansa ya yönetimin onunla işi yok ya da onun yönetimle.

Bu yönetim genel kurulun seçtiği idare. Sen yönetim kuruluna hakaret ediyorsun ey Fatih Terim. Başkan adayları Terim'in yanında olduklarını açıkladı. Ben değilim. Ben olduğum sürece onunla sözleşme yapmam."

"Çıkıp özür diler, beni ikna ederse o zaman düşünürüm."

Ne olmuştu?

Takımının ligin son haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından sezon içerisinde birçok kez istifadan döndüğünü açıklayan Fatih Terim, dış etmenler kadar kulübün içinden isimlerle de mücadele ettiklerini söylemişti:

"Birçok unsura rağmen şampiyonluk yarışının içinde var olduk. Oyuncularıma gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ettim ve helalleştik. Yarışı hiç bırakmadık ve çok yakındık ama kısmet değilmiş. Bu yarışı çok daha erken sonlandırmamız gerekiyordu.

"Çok ciddi yaralar aldık ve birçok farklı problemle uğraştık. TFF ve kurullarıyla uğraşırken, TFF ve kurullarına teşekkür edenlerle karşılaştık. Her yerde herkesle farklı bir mücadelenin içerisinde olduk. Yalnızım dediğimde anlatmak istediğim çok şey vardı ama maalesef anlatamadım.

"31 Mayıs itibarıyla kontratım sona eriyor. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama Galatasaray taraftarına verdiğim sözden ötürü devam ettim ve sözümüzü tuttum."

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