Galatasaray - Erzurumspor maçı öncesi zemin sıkıntısı

Cumartesi günü evinde Erzurumspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da stat zemini için yoğun çalışma yapılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 14 Şubat günü oynanan Kasımpaşa maçında kar yağışının da etkisiyle zemin neredeyse futbol oynanamayacak duruma gelmişti. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren sarı - kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nun zeminini Erzurumspor maçına yetiştirmek için serferberlik ilan etti.

Zemin kurutuldu

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kasımpaşa maçında bir hayli yıpranan zemin geçen hafta kurutuldu . Zaman kaybetmeden bakım çalışmaları yapılırken bu 10 günlük süreçte zemindeki problemler giderilmeye çalışıldı.

Galatasaray ile Erzurumspor arasında Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya kadar zemini en iyi hala getirmeye çalışan stat görevlileri yoğun mesai harcıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 54 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, Cumartesi günü saat 19:00'da sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.