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Galatasaray, Emre Mor için Celta Vigo'nun kapısını resmen çaldı

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Galatasaray, 21 yaşındaki milli futbolcu Emre Mor için Celta Vigo'ya resmi kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Garry Rodrigues'i 9 milyon euro karşılığında Al Ittihad'a satan sarı kırmızılılar, kanat transferi için rotayı İspanya'ya çevirdi.

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Milliyet'in haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, Celta Vigo'da kadro dışı kalan 21 yaşındaki Emre Mor'u kiralamak için resmi kiralama teklifinde bulundu.

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Teknik direktör Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı Emre Mor, sarı kırmızılı takımda oynamayı çok istiyor. Sarı kırmzıılı yönetim, bu transferi bitirmek için Celta Vigo yetkilileriyle son detayları konuşuyor.

 

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