Galatasaray, Emre Mor için Celta Vigo'nun kapısını resmen çaldı

Galatasaray, 21 yaşındaki milli futbolcu Emre Mor için Celta Vigo'ya resmi kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Garry Rodrigues'i 9 milyon euro karşılığında Al Ittihad'a satan sarı kırmızılılar, kanat transferi için rotayı İspanya'ya çevirdi.

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Milliyet'in haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, Celta Vigo'da kadro dışı kalan 21 yaşındaki Emre Mor'u kiralamak için resmi kiralama teklifinde bulundu.

Teknik direktör Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı Emre Mor, sarı kırmızılı takımda oynamayı çok istiyor. Sarı kırmzıılı yönetim, bu transferi bitirmek için Celta Vigo yetkilileriyle son detayları konuşuyor.