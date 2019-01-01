Galatasaray, Emre Mor için Celta Vigo'nun kapısını resmen çaldı
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Galatasaray, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Garry Rodrigues'i 9 milyon euro karşılığında Al Ittihad'a satan sarı kırmızılılar, kanat transferi için rotayı İspanya'ya çevirdi.
Milliyet'in haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, Celta Vigo'da kadro dışı kalan 21 yaşındaki Emre Mor'u kiralamak için resmi kiralama teklifinde bulundu.
Teknik direktör Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı Emre Mor, sarı kırmızılı takımda oynamayı çok istiyor. Sarı kırmzıılı yönetim, bu transferi bitirmek için Celta Vigo yetkilileriyle son detayları konuşuyor.