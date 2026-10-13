Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Galatasaray arasında oynanacak dört gözle beklenen ateşli mücadeleye saatler kala, her iki takımın kulis bilgisine sahip bir Türk ses yükseltti ve noktaları birleştirdi.

Hem büyük bir saygı hem de büyük bir meydan okuma taşıyan mesajında, Galatasaray'ın eski efsanesi Erdal Keser, Katalan ekibinin durumunu ve kendi forma giydiği kulübün Hansi Flick'in adamlarına karşı masayı çevirme şansını analiz etti.

Konuşmasının özeti ise hem İspanya'da hem de Türkiye'de tartışma yaratacak tek bir cümlede toplandı: "Lamine Yamal, gelecek Messi'dir, bunda hiç şüphe yok."

Barcelona geri döndü, ama Galatasaray da eskisi gibi değil

Galatasaray formasıyla Avrupa deneyimini yaşayan Keser, bugünkü Barcelona'nın tamamen farklı olduğunu kabul etti ve İspanyol "AS" gazetesine verdiği röportajda şöyle dedi: "Tüm Avrupa Barcelona'yı çok iyi tanıyor, çünkü en iyi haline geri dönmüş istisnai bir takım."

Ancak eski takımına olan güveni de bundan aşağı kalmıyordu. Keser'e göre bugünkü Galatasaray, önceki karşılaşmalarda sahip olmadığı özelliklere sahip ve Flick'in Barcelona'sıyla boy ölçüşmesini sağlayacak silahları bulunuyor.

Eski Galatasaraylı yıldızın bakış açısına göre bu güvenin sırrı tek bir isimde saklı: Victor Osimhen.





Osimhen: Daha önce var olmayan silah

Keser, Nijeryalı forveti Türk ekibinin kadrosundaki gerçek dönüm noktası olarak değerlendirdi ve net bir şekilde şöyle konuştu: "O, en önemli oyuncu. Fiziksel olarak hazır ve oynayabilecek durumdaysa, bu takımın lehine olur. Maçın gidişatını tek başına değiştirebilir."

Farkın büyüklüğünü vurgulayarak ekledi: "Daha önce onun gibi bir oyuncumuz hiç olmamıştı." Bu, Galatasaray'ın artık her savunmayı, hatta Barcelona savunmasını bile cezalandırabilecek dünya çapında bir forvete sahip olduğuna dair net bir işaret.

Keser ayrıca daha önce Dortmund ve Barcelona formaları giyen İlkay Gündoğan hakkında da konuştu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Almanya'daki yetenek avcılığı ofisinin başındayken onu Türkiye'yi temsil etmeye ikna etmeye çalıştığını açıkladı.

Onun hakkında şöyle dedi: "Orta sahaya denge, zekâ ve yüksek kalite katıyor." Manchester City'yi yönettikten ve Barcelona deneyiminden sonra Türkiye'ye dönmesini, Türkiye Ligi'nin yıldız çekme konusunda yaşadığı büyük gelişimin bir kanıtı olarak değerlendirdi.

Barcelona'nın cevherine istisnai övgü

Keser, Türkiye'de de basının gündemine oturan Barcelona'nın genç fenomeni Lamine Yamal'a duyduğu büyük hayranlığı gizlemedi.

Şöyle konuştu: "Lamine Yamal hakkında tartışmaya yer yok. O, gelecek Messi'dir, onun gibi bir yeteneğe sahip başka bir oyuncu yok." Savunmaları şaşırtma, fırsat yaratma ve oyunun ritmine hâkim olma kabiliyetinin, Galatasaray'ın tehlikesini sınırlamak için çözüm bulması gereken en büyük tehdit olacağını belirtti.

Analizinin dikkat çeken bir bölümünde Keser, Borussia Dortmund'daki eski takım arkadaşı Karim Adeyemi'nin durumuna değinerek onun neden Almanya dışında daha fazla parladığını açıkladı.

Şöyle dedi: "Orada onu anlamadılar ve gizli potansiyelini kullanmadılar: savunma hattının arkasına atak yapmasını." Alman kulübünün onun hızından ve topsuz hareketlerinden faydalanmayı başaramadığını, Barcelona'da ise imkânlarına hizmet eden sistemi bulduğunu düşünüyor.

Ve ekledi: "Saygın bir konuma sahip bir oyuncu, şu anda Barcelona'nın en önemli oyuncularından biri sayılıyor. Bu da sistemin oyuncunun kalitesini nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Şimdi kariyerinin zirvesinde."

Son mesaj: Barcelona'dan başkası yok

Keser analizini Avrupa ligleri arasında çarpıcı bir karşılaştırmayla noktaladı; Bayern Münih'in başka bir seviyede olması dışında, Türkiye Ligi'nin seviye olarak Bundesliga'ya çok yakın hale geldiğini düşünüyor.

Şöyle dedi: "Almanya'da Bayern Münih'ten başkası yok, diğer takımlar ona rakip olmaya çalışıyor." Aynı mantığı İspanya için de kurdu: "İspanya'da şu anda durum benzer. Barcelona var, sonra diğer takımlar var."

Bu, Keser'in gönderdiği bir güven mesajı: Türk futbolu büyüklerle rekabet edecek kadar gelişti ve Galatasaray, Avrupa'nın salı gecesinde kolay bir konuk olmayacak.







