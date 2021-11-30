Galatasaray efsanesi Claudio Taffarel, Liverpool'un kaleci antrenörü oldu

Premier Lig takımlarından Liverpool'un yeni kaleci antrenörü, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosunun en önemli isimlerinden biri olan ve sonrasında Fernando Muslera'nın sarı-kırmzılı takımdaki kaleci antrenörlüğünü de yapan Claudio Taffarel oldu.

Taffarel böylece Brezilya Milli Takımı'nda da çalıştırdığı vatandaşı Alisson ile yeniden buluştu.

1994 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 55 yaşındaki futbol adamı, çalışma izninin tamamlanmasının ardından resmen Liverpool teknik heyetinin bir parçası olacak.

Taffarel Liverpool'daki görevinin yanı sıra Brezilya Milli Takımı'nın kaleci antrenörlüğü görevini de sürdürmeye devam edecek.

İki farklı dönemde Galatasaray çalıştı

Liverpool'un şu anki kaleci antrenörleri John Achterberg ve Jack Robinson da görevlerine devam edecek. GOAL'ün edindiği bilgiye göre Taffarel'in Liverpool'a katılmasında Alisson büyük bir rol oynarken, Taffarel böylece kariyerinde ilk kez Ada'da görev yapacak.

Ülkesi için 101 milli maça çıkan ve Dünya Kupası'nın yanı sıra iki kez de Copa America kazanan Taffarel, Brezilya futbol tarihinin en önemli kalecilerinden biri.

Avrupa'da Parma, Reggiana ve Galatasaray formaları giyen Taffarel, iki farklı dönemde teknik ekibinde yer aldığı Galatasaray'dan 2019 yılında ayrılmıştı. 2014'ten beri Brezilya Milli Takımı için çalışan Taffarel, Alisson ile oldukça güçlü bir ilişki kurmuştu.

Alisson'un Liverpool ile imzaladığı altı yıllık yeni sözleşmenin ardından göreve başlayan Taffarel'in İngiliz ekibinde uzun bir süre görev yapması bekleniyor.

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