Galatasaray, Douglas transferinde sona yakın! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 22 Mayıs

Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları ara vermeden başladı. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bip Spor'un haberine göre sarı kırmızılı ekip, bir süredir takip ettiği Douglas transferinde sona yaklaştı.

Süper Lig'in 34. haftasında ile oynayacak Galatasaray, habere göre maçın ardından Douglas ile son kez masaya oturacak.

Brezilyalı sağ çizgi oyuncusu, Sivasspor'da kiralık olarak forma giyiyordu.

Aslen 'nın kontratlı oyuncusu olan Douglas, sezon sonunda serbest kalacak.

Başarılı oyuncu, 2018/19 sezonunda Sivasspor formasıyla 3 gol ve 7 asist ürett.

Henry Onyekuru olmazsa Bruma

Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hızlı başladı.

Fanatik'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, sezon başında 800 bin euro karşılığında 'dan kiralanan Henry Onyekuru'nun takımda kalmasını istiyor. Fakat oyuncusunu tekrar kiralamaya sıcak bakmayan Everton, Nijeryalı yıldız için 15 milyon euro bonservis talep ediyor.

Galatasaray yönetimi, İngiliz kulübüyle girişeceği pazarlıklarda hedefine ulaşamadığı takdirde Onyekuru'nun alternatifini ise belirledi. Sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Bruma'yı da listesine aldı.

2017'nin Temmuz ayında 15 milyon euro karşılığında 'e satılan Portekizli kanat oyuncusu, Alman kulübünde düzenli forma şansı bulamadığı için mutsuz. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Galatasaray, Onyekuru'yu kadrosuna katmayı başaramazsa Bruma'yı bir yıllığına kiralamayı düşünüyor. 24 yaşındaki yıldız oyuncu da eski teknik direktörü Fatih Terim ile yeniden çalışmaya oldukça sıcak bakıyor.

'ten Henry Onyekuru'ya kanca

Bayern Münih'in, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Henry Onyekuru için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

ESPN'in elde ettiği bilgiye göre Bayern Münih, Galatasaray ile lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan ve kendi deyimiyle "rüya gibi bir sezon" geçiren Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor. Alman devinin Onyekuru'nun bonservisini elinde bulunduran Everton ile görüştüğü ve anlaşma sağladığı belirtildi.

Öte yandan Onyekuru'ya 'dan ve Premier Lig'den de teklifler geldiği öne sürüldü. Ancak önceliğin 'da olduğu ve Bayern Münih ile Everton'un transfer konusunda anlaştığı ifade edildi.

Sezon başında Galatasaray'a kiralanan Nijeryalı sol kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı forma ile 43 resmi maçta 16 gol atarken 6 kez de asist yaptı.

Everton'dan sürpriz öneri: Nikola Vlasic

Transferde Henry Onyekuru'nun durumunu bekleyen Galatasaray'a sürpriz bir isim önerildi.

Sabah'ın haberine göre Onyekuru'nun sarı kırmızılı ekipte gösterdiği gelişimden memnun olan Everton yönetimi, Nikola Vlasic'i 1 yıllığına kiralaması için Galatasaray'a teklif götürdü.

'da kiralık geçirdiği sezonda 8 gol ve 7 asist kaydeden Hırvat oyuncu, 5 kez de ülkesinin milli takımı adına sahaya çıktı.