Galatasaray Divan Kurulu'ndan yönetime istifa yanıtı

Galatasaray'da yönetim kurulunun istifaya davet ettiği Divan Kurulu Başkanlığı yaptığı açıklamada görevlerinin başında olduklarını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpte 9 Ekim 2019'da gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun, Başkan Mustafa Cengiz'i hedef alan açıklamalarının yankıları sürüyor.

Başkan Mustafa Cengiz, söz konusu toplantıda açıklama yapmazken, Kulübü Yönetim Kurulu, dün Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet eden bir açıklama yayımladı.

İstifa çağrısıyla ilgili Divan Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun medya aracılığıyla Divan Kurulu Başkanlık makamını hedef aldığı belirtildi.

Kulübün tüzüğü çerçevesinde, divan kurulunun sadece Galatasaray'dan taraf olarak, tespit, inceleme, eleştiri ile öneri görevini layıkıyla yerine getirmeye gayret ettiğinin ve bundan asla taviz vermeyeceklerinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulüp üyelerimizden, en az 25 yıllık kıdemlerini dolduran üyeler tarafından seçimle göreve getirilen divan kurulu ve başkanını, iş birliği içinde kulübümüzü en iyi seviyelere çıkarmak yerine, rakip veya muhalefet olarak kabul etmenin ardına saklanarak, kulübümüzün içinde bulunduğu çıkmazları görmekten kaçınmanın kulübümüze bir fayda sağlamayacağı aşikardır. Son divan toplantımızda, başta Divan Kurulu Başkanı olmak üzere, diğer konuşmacıların da eleştirilerine maruz kalan kulüp başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, teamüllere uygun olmayarak bunlara divan toplantısında cevap vermekten kaçınmıştır. Göreve geldiğinden beri divan kurulunu itibarsızlaştırma çabalarına yeni bir halka ekleyen Sayın Cengiz, yaklaşık bir hafta bekleyip, farklı bir algı yaratmak amacıyla konuları saptırarak kulübümüzün resmi sitesinden bu talihsiz bildiriyi yayınlamıştır. Mustafa Cengiz seçildiğinden beri, kulübümüze kasıtlı ve organize bir şekilde yapılan dış saldırılara gerektiği şekilde, yerinde ve zamanında cevap vermek yerine, camia içinde kendine hayali rakip ve düşmanlar yaratarak gündemi meşgul etmeye ısrarla devam etmektedir."

Divan Kurulu Başkanlığının yönetim kuruluna bağlı olmadığının vurgulandığı açıklama, şöyle devam etti:

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"Çok net bilinmelidir ki; kendilerini göreve getiren genel kurul tarafından önce noterden vermiş oldukları taahhütnameleri dahi kabul edilmeyen, sonrasında ise idari olarak ibra edilmeyen ve mahkeme kararları ile ısrarla görevlerini sürdüren bir başkan ve yönetim kurulunun, kendileri tarafından seçilmeyen ve kendilerine bağlı olmayan bir Divan Kurulu Başkanını, gerçek dışı ve düzmece iddialarla algı yaratarak istifaya davet etme cüretini göstermeleri, divan kurulunun kendileri hakkında bu zamana kadar yapmış olduğu eleştirilerde ve uyarılarda ne kadar haklı olduğunun göstergesidir."

Divan kurulunun yaklaşık 2 bin 500 üyesinin olduğuna değinilen açıklamada, "Divan kurulumuz, bu zamana kadar yapmış olduğu 20 toplantı öncesi, sırası ve sonrasında tüm üyelerimizin takdir ve desteklerini kazanmışken böylesine yersiz bir bildiri Galatasaray öğretileri ile tamamen ters düşmüştür. Bu süreçte meşruiyeti tartışıldığı için çoktan istifa etmiş olması gereken bir yönetim ve denetim kurulunun, tespit ve eleştirilerine cevap veremedikleri Divan Kurulu Başkanının meşruiyetini sorgulayarak istifaya davet etmelerini Galatasaray camiasının sağduyulu değerlendirmesine sunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklama, "Divan kurulu olarak, Galatasaray'ın bölünmesine ve tek adam yönetiminin dayatılmasına asla izin vermemek adına görevimizin başında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleriyle sona erdi.