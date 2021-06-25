Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda, ne zaman?

Hazırlıklara Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray ilk test maçını Dinamo Bükreş ile oynayacak.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor.

Başkanlık seçiminin ardından tekrar görevine dönen Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSV Eindhoven maçına kadar takımı hazır hale getirmeyi planlıyor. Aytaç Kara ve Alparslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı - kırmızılılar milli takımlara giden oyuncularından yoksun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı - kırmızılılar, zorlu PSV maçı öncesi ilk hazırlık karşılaşmasında Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.

Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda?

27 Haziran Pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 18:00'de başlayacak.

Galatasaray - Dinamo Bükreş karşılaşması Galatasaray TV ve Galatasaray Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile milli takım dönüşü kasık ameliyatı olan Taylan Antalyalı henüz kampa katılmadı. Sarı - kırmızılılar Mısır Milli Takımı ile olimpiyatlarda mücadele etmesi beklenen Mostafa Mohamed'i ise geri çağırdı.

Mısır Milli Takımı, Galatasaray'dan gelen talebi olumlu karşılayarak, yıldız oyuncunun İstanbul'a gelip kampa katılmasına onay verdi. Mısırlı yıldız görev verilmesi halinde Dinamo Bükreş karşısında ilk 11'de sahada olabilecek.